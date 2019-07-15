Независимые кандидаты в МГД попросили о переносе встречи с Памфиловой

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы отказались от предложения главы ЦИК России Эллы Памфиловой встретиться с ними после 22 июля и настаивают на встрече во вторник, 16 июля, сообщил РИА Новости кандидат в МГД от "Яблока" Сергей Митрохин.

Ранее пресс-служба ЦИК сообщила, что Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля.

"Завтра я призываю всех требовать от Эллы Александровны Памфиловой встречи с независимыми кандидатами. Сейчас я везу в ЦИК и сдаю уже официальное обращение с просьбой назначить эту встречу... Одно мое личное, а второе от всех основных незарегистрированных кандидатов,... там стоит подпись моя, (Дмитрия) Гудкова, (Ильи) Яшина, (Константина) Янкаускаса, еще где-то пять-шесть подписей, Кирилл Гончаров, то есть это коллективное письмо такое. Я несу это требование лично в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы она оперативно могла отреагировать и назначить (встречу - ред.) в ближайшее время, а не 22 числа, когда уже будет поздно", - заявил Митрохин.

По его словам, встречу нужно провести 16 или 17 июля. "Почему это так срочно? Потому что именно завтра во второй половине дня будут проходить итоговые заседания окружных комиссий по регистрации кандидатов и ждать еще целую неделю у них никакой возможности нет, потому что тогда уже все решения будут приняты и повлиять на них Памфилова уже не сможет или это уже будет гораздо сложнее сделать ей, чем встретившись сейчас", - пояснил он.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.

В воскресение прошла несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди ее участников - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.