Москва и Эр-Рияд хотят создать кластеры алюминиевого производства

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия считают важным для себя сотрудничество в сфере алюминия и видят необходимость в создании в своих странах промышленных кластеров алюминиевого производства, говорится в итоговом протоколе заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Стороны отметили важность сотрудничества в сфере алюминия и необходимость создания в обеих странах промышленных кластеров алюминиевого производства с высокой добавленной стоимостью, чтобы расширить экономическое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в документе.

Сообщается, что для сотрудничества в сфере алюминия Россия и Саудовская Аравия создали совместную рабочую группу. Ее первое заседание состоялось в июне 2018 года, а следующую встречу РФ предлагает провести в этом году.

"Саудовская сторона выразила намерение в развитии сотрудничества в металлургическом секторе", - также говорится в протоколе. В частности, Саудовская Аравия сообщила, что заинтересована в привлечении к данной работе российских компаний.