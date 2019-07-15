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РИА Новости

Москва и Эр-Рияд хотят создать кластеры алюминиевого производства

Вчера, 17:05
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия считают важным для себя сотрудничество в сфере алюминия и видят необходимость в создании в своих странах промышленных кластеров алюминиевого производства, говорится в итоговом протоколе заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Стороны отметили важность сотрудничества в сфере алюминия и необходимость создания в обеих странах промышленных кластеров алюминиевого производства с высокой добавленной стоимостью, чтобы расширить экономическое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в документе.
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Сообщается, что для сотрудничества в сфере алюминия Россия и Саудовская Аравия создали совместную рабочую группу. Ее первое заседание состоялось в июне 2018 года, а следующую встречу РФ предлагает провести в этом году.
"Саудовская сторона выразила намерение в развитии сотрудничества в металлургическом секторе", - также говорится в протоколе. В частности, Саудовская Аравия сообщила, что заинтересована в привлечении к данной работе российских компаний.
Шестое заседание совместной межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в Москве 9-10 июня. Сопредседателями МПК выступают глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
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