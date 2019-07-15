"Синергия" опровергла информацию о блокировке счетов университета

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Счета университета "Синергия" никогда не блокировались, задолженностей перед ФНС у него нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

"Официально информируем о том, что у университета "Синергия" никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание The Bell написало, что из-за долгов перед бюджетом налоговики приостановили операции по счетам как минимум шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России "Синергия". В статье отмечалось, что сумма долга "Синергии" перед бюджетом неизвестна, но The Bell нашел исполнительные листы как минимум на 27,3 миллиона рублей.

Согласно сообщению The Bell, под блокировку попали три основных юрлица, от имени которых "Синергия" проводит свои форумы: "Школа бизнеса "Синергия" (форум "Территория бизнеса" и программы МВА), "Бизнес-Образование" (в частности, проводит Synergy Global) и "Бизнес-Форумы". Однако представитель "Синергии" опроверг эту информацию.