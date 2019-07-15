Москалькова и Денисова обсудили 10 кейсов россиян, арестованных на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с украинской коллегой Людмилой Денисовой обсудила 10 кейсов граждан РФ, которые находятся под арестом или в заключении на Украине.

"Обсуждали порядка 10 кейсов граждан России, которые находятся в Украине, и граждан Украины, которые находятся в заключении, и в СИЗО, и колониях на территории РФ. В том числе говорили и о состоянии здоровья, связи с родственниками военных моряков, которые находятся сегодня в Лефортово", - сказала Москалькова журналистам.