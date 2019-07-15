Москалькова и Денисова обсудили 10 кейсов россиян, арестованных на Украине

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с украинской коллегой Людмилой Денисовой обсудила 10 кейсов граждан РФ, которые находятся под арестом или в заключении на Украине.
"Обсуждали порядка 10 кейсов граждан России, которые находятся в Украине, и граждан Украины, которые находятся в заключении, и в СИЗО, и колониях на территории РФ. В том числе говорили и о состоянии здоровья, связи с родственниками военных моряков, которые находятся сегодня в Лефортово", - сказала Москалькова журналистам.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.