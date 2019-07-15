В подмосковном Сергиевом Посаде состоится забег "Сергиевым путем"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Забег "Сергиевым путем", участники которого смогут бесплатно попасть в Сергиево-Посадский музей-заповедник, состоится 20 июля в городе Сергиев Посад Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства физической культуры и спорта.

"Забег "Сергиевым путем" даст участникам возможность насладиться особой атмосферой этого места. Однако, помимо этого, у каждого желающего будет возможность бесплатно попасть в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, чтобы еще больше узнать про этот край", - цитирует пресс-служба министра Романа Терюшкова.

Отмечается, что участники могут выбрать три дистанции: пять, десять или 21,1 километра. Ранее в Подмосковье состоялись два забега – "Гагаринский" в Звездном городке и "ЗаRUNск" в Зарайске, каждый из которых собрал более тысячи человек.