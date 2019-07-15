Поклонение мощам святых Петра и Февронии в Москве

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожанка с иконой святых Петра и Февронии - покровителей семьи.
Прихожанка с иконой святых Петра и Февронии - покровителей семьи.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожанин московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.
Прихожанин московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.