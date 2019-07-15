Поклонение мощам святых Петра и Февронии в Москве

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Православные верующие 14 июля встретили в Москве мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи, которые доставили из Мурома. Поклониться святыне можно с 15 по 21 июля в храме Христа Спасителя.