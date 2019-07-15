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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Поклонение мощам святых Петра и Февронии в Москве

Вчера, 18:13
22
Православные верующие 14 июля встретили в Москве мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи, которые доставили из Мурома. Поклониться святыне можно с 15 по 21 июля в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

Поклонение мощам святых Петра и Февронии в Москве
1 из 10

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

Очередь прихожан в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
2 из 10

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома.
Прихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
3 из 10
Прихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
4 из 10

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Прихожанка с иконой святых Петра и Февронии - покровителей семьи.

Прихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
5 из 10

Прихожанка с иконой святых Петра и Февронии - покровителей семьи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

Прихожанки в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
6 из 10

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
7 из 10

Прихожане московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОчередь прихожан в Храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома.
Очередь прихожан в Храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
8 из 10
Очередь прихожан в Храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома.
Прихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
9 из 10
Прихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Прихожанин московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

Прихожанин поклоняется мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
10 из 10

Прихожанин московского Храма Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии - покровителей семьи. Их на неделю привезли из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
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Религия и мировоззрение
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