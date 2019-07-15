Москалькова не знает, с чем связан перенос рассмотрения дела Вышинского

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова не располагает информацией о том, что перенос рассмотрения дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может быть связан с вопросами обмена украинских и российских граждан, которые находятся под следствие или осуждены.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

"Я не располагаю информацией, что перенос сроков о рассмотрении вопроса о заключении под стражей связан с обменом. Я не располагаю этой информацией", - сказала Москалькова журналистам в суде.

По словам омбудсмена, она прибыла в Киев, чтобы поддержать Вышинского и передала обращение к суду с просьбой смягчить ему меру пресечения.

Кроме того, как отметила Москалькова, Вышинский считает, что нужно добиваться признания своей невиновности, он не согласен с подходом обмена.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.