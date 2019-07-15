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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова не знает, с чем связан перенос рассмотрения дела Вышинского

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / СтрингерКиевский следственный изолятор №13 (Лукьяновский СИЗО) в Киеве, где содержится руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Киевский следственный изолятор №13 (Лукьяновский СИЗО) в Киеве, где содержится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Киевский следственный изолятор №13 (Лукьяновский СИЗО) в Киеве, где содержится руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова не располагает информацией о том, что перенос рассмотрения дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может быть связан с вопросами обмена украинских и российских граждан, которые находятся под следствие или осуждены.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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Москалькова рассказала о правовой основе для освобождения Вышинского
"Я не располагаю информацией, что перенос сроков о рассмотрении вопроса о заключении под стражей связан с обменом. Я не располагаю этой информацией", - сказала Москалькова журналистам в суде.
По словам омбудсмена, она прибыла в Киев, чтобы поддержать Вышинского и передала обращение к суду с просьбой смягчить ему меру пресечения.
Кроме того, как отметила Москалькова, Вышинский считает, что нужно добиваться признания своей невиновности, он не согласен с подходом обмена.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Пресс-секретарь генпрокурора Украины пояснила, зачем удерживают Вышинского
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
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