Верховный суд признал приговор членам "Артподготовки"* законным

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор трем членам экстремистского движения "Артподготовка"* за подготовку теракта на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционные жалобы", - сказали в пресс-службе.

В январе Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева и Сергея Озерова к 8 годам колонии, Олега Иванова - к 7 годам. Все трое, по данным следствия, безработные, "имеют навыки конспирации" и участвовали в подготовке теракта в Москве. Осужденные не признали вину.

Прокурор в ходе судебного заседания заявляла, что обвиняемые распределили между собой роли с целью организовать теракты 5 ноября "по образу Майдана" на территории Москвы, для чего на конспективной квартире в Москве изготовили 13 коктейлей Молотова. Своими действиями они планировали свергнуть власть и действующего президента, утверждала прокурор. Однако перед завершением судебного следствия гособвинение сняло с фигурантов эпизод об участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), оставив лишь приготовление к совершению теракта.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.