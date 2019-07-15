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РИА Новости

Верховный суд признал приговор членам "Артподготовки"* законным

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор трем членам экстремистского движения "Артподготовка"* за подготовку теракта на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил апелляционные жалобы", - сказали в пресс-службе.
14 февраля, 13:52
Участницу "Артподготовки"*, осужденную за репосты, освободили от наказания
В январе Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева и Сергея Озерова к 8 годам колонии, Олега Иванова - к 7 годам. Все трое, по данным следствия, безработные, "имеют навыки конспирации" и участвовали в подготовке теракта в Москве. Осужденные не признали вину.
Прокурор в ходе судебного заседания заявляла, что обвиняемые распределили между собой роли с целью организовать теракты 5 ноября "по образу Майдана" на территории Москвы, для чего на конспективной квартире в Москве изготовили 13 коктейлей Молотова. Своими действиями они планировали свергнуть власть и действующего президента, утверждала прокурор. Однако перед завершением судебного следствия гособвинение сняло с фигурантов эпизод об участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), оставив лишь приготовление к совершению теракта.
По данным ФСБ, незарегистрированное движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
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Московский окружной военный судВерховный суд РФПроисшествия
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