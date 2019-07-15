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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Пришедшие на встречу кандидаты не были готовы к диалогу, заявил глава МГИК

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, оказались не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг, рассказал РИА Новости председатель МГИК Валентин Горбунов.
Ранее Горбунов заявил, что в понедельник готов принять всех желающих кандидатов в депутаты Мосгордумы и обсудить с каждым возникающие вопросы по итогам проверки подписей.
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Приехавший в Мосгоризбирком оппозиционер Илья Яшин заявил журналистам, что встреча с главой МГИК фактически не состоялась, поскольку "Горбунов в последний момент решил изменить формат ранее заявленной публичной встречи с кандидатами в депутаты на личный прием".
"Поодиночке я готов был всех слушать, но, к сожалению, некоторые кандидаты, например, господин Яшин и (Любовь) Соболь хотели превратить все это в митинг. Они требовали собрать всех вместе, с камерами. Они не были настроены конструктивно что-то обсуждать, они пришли опять митинговать", - рассказал Горбунов.
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По его словам, одним из немногих кандидатов, настроенных на конструктивную беседу, был Дмитрий Гудков. "Наиболее трезво к этому подошел Дмитрий Гудков, который хотел все-таки конструктивно обсудить проблемы, связанные, может быть, в дальнейшем с изменениями в законодательстве", - добавил глава МГИК.
По его словам, в итоге согласились индивидуально обсудить свои проблемы двое кандидатов: самовыдвиженцы Ирина Собянина и Иван Кульнев.
В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
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Ранее заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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