Защита будет просить суд отпустить Вышинского под личное поручительство

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Защита будет просить о смене меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на личное поручительство, заявил его адвокат Андрей Доманский.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

"Сторона защиты будет настаивать на смене меры пресечения, учитывая обстоятельства, те риски, о которых говорит сторона обвинения, ничем не подтверждаются... мы будем просить о личном поручительстве", - заявил Доманский журналистам в понедельник.

Комментируя возможность обмена Вышинского на задержанных в РФ украинцев адвокат заявил, что на сегодня нет правового механизма, который позволил бы провести обмен.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.