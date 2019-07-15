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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Защита будет просить суд отпустить Вышинского под личное поручительство

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Защита будет просить о смене меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на личное поручительство, заявил его адвокат Андрей Доманский.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
"Сторона защиты будет настаивать на смене меры пресечения, учитывая обстоятельства, те риски, о которых говорит сторона обвинения, ничем не подтверждаются... мы будем просить о личном поручительстве", - заявил Доманский журналистам в понедельник.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
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В СЖР прокомментировали перенос заседания по делу Вышинского
Комментируя возможность обмена Вышинского на задержанных в РФ украинцев адвокат заявил, что на сегодня нет правового механизма, который позволил бы провести обмен.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве
Вчера, 17:11
Москалькова попросила огласить ее обращение на заседании суда по Вышинскому
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