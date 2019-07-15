В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко: Москва и Минск не будут "ломать" договор о Союзном государстве

Лукашенко: Москва и Минск не будут "ломать" договор о Союзном государстве

Добавляется, что Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Кроме того, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.