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РИА Новости
Союзное государство

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
"17-18 июля состоится рабочий визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019
9 июля, 11:29
Лукашенко: Москва и Минск не будут "ломать" договор о Союзном государстве
Добавляется, что Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Кроме того, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ миреПолитика
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