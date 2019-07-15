Киселев назвал перенос суда по делу Вышинского безволием украинской власти

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Решение киевского суда перенести заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорит о безволии власти на Украине, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Ранее Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля.

"Колея, или, как кто-то называет власть на Украине, ржавые рельсы, так и осталась колеей, и эта новая власть по этим ржавым рельсам и продолжает ехать. Обвинения против Кирилла состряпаны — это совершенно очевидно", — заявил Киселев РИА Новости.

Он отметил, что сторона обвинения опасается открытого процесса по делу Вышинского, поэтому продолжает "держать Кирилла на нарах". Киселев обратил внимание, что при этом от нового президента Украины нет никаких внятных высказываний.

Позднее в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор МИА "Россия сегодня" призвал власти Украины отойти от категории "обмена", придуманной бывшим президентом Петром Порошенко.

"Надо дать возможность правосудию вырулить в том направлении, чтобы Украина начала становиться нормальной страной. Этот шанс сегодня упущен", - сказал Киселев.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что по делу Вышинского должны вынести оправдательный приговор с извинениями. По ее словам, это был бы очень красивый юридический и нравственный шаг.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.

Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.