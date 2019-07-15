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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Киселев назвал перенос суда по делу Вышинского безволием украинской власти

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Решение киевского суда перенести заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорит о безволии власти на Украине, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ранее Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля.

"Колея, или, как кто-то называет власть на Украине, ржавые рельсы, так и осталась колеей, и эта новая власть по этим ржавым рельсам и продолжает ехать. Обвинения против Кирилла состряпаны — это совершенно очевидно", — заявил Киселев РИА Новости.

Он отметил, что сторона обвинения опасается открытого процесса по делу Вышинского, поэтому продолжает "держать Кирилла на нарах". Киселев обратил внимание, что при этом от нового президента Украины нет никаких внятных высказываний.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Вчера, 18:34
В ОБСЕ надеются, что Вышинского освободят 19 июля
Позднее в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор МИА "Россия сегодня" призвал власти Украины отойти от категории "обмена", придуманной бывшим президентом Петром Порошенко.
"Надо дать возможность правосудию вырулить в том направлении, чтобы Украина начала становиться нормальной страной. Этот шанс сегодня упущен", - сказал Киселев.
В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что по делу Вышинского должны вынести оправдательный приговор с извинениями. По ее словам, это был бы очень красивый юридический и нравственный шаг.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 13:56
На Украине поставят эксперимент и выяснят, есть ли там государство

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
3 июля, 19:05
Эксперт объяснил, зачем суд в Киеве затягивает дело Вышинского

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
26 июня, 11:14
Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
Защита журналиста и многие эксперты высказывали мнение, что обвинение специально затягивает процесс.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
76701614
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийДмитрий КиселевРоссияУкраина
Популярные комментарии
Дело в том что суд , действительно может вынести какое угодно решение. Суды сейчас на Украине, придерживаются буквы закона и дистанциированны от власти. В России ситуация другая- обречённая.
15 июля, 19:37
Вася Харлей
600004
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