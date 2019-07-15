Обвинение намерено настаивать на содержании Вышинского под стражей

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Обвинение будет настаивать на продлении меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому в виде содержания под стражей, в случае смягчения примет меры, чтобы он не покинул страну, заявил начальник управления так называемой "прокуратуры Крыма" (структура, которая сохранилась в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с РФ) Евгений Комаровский.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

"Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уже после рассмотрения ходатайства о продлении (меры пресечения - ред.) прокуратура будет принимать меры, чтобы обвиняемый не смог покинуть материковую часть страны", - заявил Комаровский журналистам.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.