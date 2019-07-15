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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Обвинение намерено настаивать на содержании Вышинского под стражей

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Обвинение будет настаивать на продлении меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому в виде содержания под стражей, в случае смягчения примет меры, чтобы он не покинул страну, заявил начальник управления так называемой "прокуратуры Крыма" (структура, которая сохранилась в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с РФ) Евгений Комаровский.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвинят в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
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"Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уже после рассмотрения ходатайства о продлении (меры пресечения - ред.) прокуратура будет принимать меры, чтобы обвиняемый не смог покинуть материковую часть страны", - заявил Комаровский журналистам.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
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"Загогулина". Политолог о ситуации вокруг Вышинского на УкраинеУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о попытках давления на суд по делу Кирилла Вышинского. В ГП Украины, между тем, заявили, что он может сегодня выйти на свободу. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Бышок прокомментировал ситуацию.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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