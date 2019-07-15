Мутко рассказал о ходе восстановительных работ после паводка в Приангарье

ТУЛУН (Иркутская область), 15 июл - РИА Новости. Ликвидация последствий паводка в Иркутской области идет к завершению, основной объем работ планируется закончить к 19 июля, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить ход восстановительных работ.

"Надо отметить, что в активной фазе находятся восстановительные работы. Практически полностью на сегодня восстановлено водоснабжение, электроснабжение, подается горячая вода в многоквартирные дома. Практически восстановлены все проезды, мосты, движение, федеральная трасса. Осталось три участка дороги, которые нужно привести в порядок", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что активно идет работа по очистке территорий, вывозу мусора, санобработке, население обеспечивается всем необходимым: подвоз воды, снабжение продуктами питания.

"Это основной пласт восстановительных работ. Он завершается. И мы рассчитываем, что до 19 июля основные работы здесь завершим", - уточнил Мутко.