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РИА Новости

Мутко рассказал о ходе восстановительных работ после паводка в Приангарье

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко . Архивное фото
ТУЛУН (Иркутская область), 15 июл - РИА Новости. Ликвидация последствий паводка в Иркутской области идет к завершению, основной объем работ планируется закончить к 19 июля, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить ход восстановительных работ.
"Надо отметить, что в активной фазе находятся восстановительные работы. Практически полностью на сегодня восстановлено водоснабжение, электроснабжение, подается горячая вода в многоквартирные дома. Практически восстановлены все проезды, мосты, движение, федеральная трасса. Осталось три участка дороги, которые нужно привести в порядок", - сказал он.
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Вице-премьер отметил, что активно идет работа по очистке территорий, вывозу мусора, санобработке, население обеспечивается всем необходимым: подвоз воды, снабжение продуктами питания.
"Это основной пласт восстановительных работ. Он завершается. И мы рассчитываем, что до 19 июля основные работы здесь завершим", - уточнил Мутко.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.
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