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2019-07-15T16:45Z
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РИА Новости

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки

Вчера, 16:45
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки, рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина.
По ее словам, за десять суток врачам удалось стабилизировать общее состояние ребенка, на фоне непрекращающейся терапии показатели эндогенной интоксикации существенно снизились. Девочка стала активнее, самостоятельно ест.

"У девочки наметилась очень небольшая тенденция уменьшения отека левой руки, уменьшились отеки на ягодицах. С правой рукой врачи выжидают четкой демаркации процесса", — рассказала Бумагина.

На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
6 июля, 21:04
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
Бумагина отметила, что ожидание операции продлится не меньше недели.
Как заявил заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский, движение левой руки полностью не восстановлено, хотя отек уменьшился. Правая рука находится в более тяжелом состоянии, наблюдается сухая гангрена пальцев и кисти.
"Мы боремся за каждый сантиметр. Пока отграничения мертвых и здоровых тканей четкого не произошло", — добавил он.
Четвертого июля в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Следователи завели уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Спустя два дня Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК России, девочку воспитывали без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что у подозреваемой и ее супруга-полицейского есть еще двое своих сыновей, которых передали в реабилитационный центр.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 10:50
Кузнецова рассказала о предложениях удочерить избитую девочку из Ингушетии
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Следственный комитет РФЛеонид РошальИнгушетияМоскваОбщество
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ВВероника
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