На реке Лене в Якутии погибли двое детей

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и ГИМС выехали на место происшествия на реке Лене, где погибли дети и пропали взрослые, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

В понедельник двое детей погибли при купании на реке Лене недалеко от города Якутска, четверо взрослых пропали без вести. По одной из версий, взрослые спасали детей.

"Двое детей погибли, четверо взрослых пропали без вести на реке Лене недалеко от Якутска, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и ГИМС выехали на место происшествия", - информирует пресс-служба.

Впоследствии ведомство добавило, что всего на несанкционированном пляже в районе острова Пономарев отдыхала группа из 10 человек.

"Во время купания двое детей звали на помощь, на крики прибежали четверо взрослых. Незамедлительно спасатели ДВРПСО и сотрудники ГИМС выдвинулись к месту происшествия. Установлено, что взрослые при попытке спасения детей пропали без вести. Двоих детей удалось извлечь из воды. При проведении реанимации на берегу детей не удалось спасти", - отмечается в релизе.