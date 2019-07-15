Москалькова прокомментировала возможность обмена Вышинского

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос обмена граждан России и Украины сегодня не в тренде, нужно находить механизмы для их возвращения домой, заявила журналистам уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Это сегодня не в тренде", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности обмена журналиста Кирилла Вышинского на граждан Украины. "Нужно находить механизмы для их возвращения домой", - заявила Москалькова журналистам в зале суда, где должно было состояться рассмотрение дела Вышинского.