Москалькова прокомментировала возможность обмена Вышинского

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос обмена граждан России и Украины сегодня не в тренде, нужно находить механизмы для их возвращения домой, заявила журналистам уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Это сегодня не в тренде", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности обмена журналиста Кирилла Вышинского на граждан Украины. "Нужно находить механизмы для их возвращения домой", - заявила Москалькова журналистам в зале суда, где должно было состояться рассмотрение дела Вышинского.
В Подольском районном суде Киева 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.
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