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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова прокомментировала возможность обмена Вышинского

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос обмена граждан России и Украины сегодня не в тренде, нужно находить механизмы для их возвращения домой, заявила журналистам уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Это сегодня не в тренде", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности обмена журналиста Кирилла Вышинского на граждан Украины. "Нужно находить механизмы для их возвращения домой", - заявила Москалькова журналистам в зале суда, где должно было состояться рассмотрение дела Вышинского.
В Подольском районном суде Киева 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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