Глава Верхневолжья поручил ускорить темпы строительства школ в Твери

ТВЕРЬ, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил соблюсти сроки сдачи в строй объектов образования в Твери, а прилегающие к ним территории сделать максимально безопасными для детей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в столице Верхневолжья в этом году планируется сдать в строй два объекта – школу на 1224 места в микрорайоне "Брусилово" и школу-детский сад в микрорайоне "Юность", которая рассчитана на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Их строительство ведется в рамках решения задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях.

По информации пресс-службы, на обоих объектах работы находятся в завершающей стадии.

Глава региона проинспектировал ход строительных работ и поручил руководству Твери на прилегающих к строящимся объектам территориям провести дополнительные работы в целях максимального обеспечения безопасности детей.

"Создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего региона", – сказал Руденя.

В 2019-2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство 13 новых детских садов: 4 учреждения в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. На эти цели заложено более 1,4 миллиарда рублей из региональной и федеральной казны. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.