Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T16:38Z
https://ria.ru/20190715/1556543085.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155654/35/1556543595_0:78:2000:1204_1036x0_80_0_0_1d6820ba009b05cb6e08a25daf36a750.jpg
РИА Новости
Тверская область

Глава Верхневолжья поручил ускорить темпы строительства школ в Твери

Вчера, 16:38
19
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительных работ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительных работ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил соблюсти сроки сдачи в строй объектов образования в Твери, а прилегающие к ним территории сделать максимально безопасными для детей.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в столице Верхневолжья в этом году планируется сдать в строй два объекта – школу на 1224 места в микрорайоне "Брусилово" и школу-детский сад в микрорайоне "Юность", которая рассчитана на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Их строительство ведется в рамках решения задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях.
По информации пресс-службы, на обоих объектах работы находятся в завершающей стадии.
Глава региона проинспектировал ход строительных работ и поручил руководству Твери на прилегающих к строящимся объектам территориям провести дополнительные работы в целях максимального обеспечения безопасности детей.

"Создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего региона", – сказал Руденя.

В 2019-2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство 13 новых детских садов: 4 учреждения в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. На эти цели заложено более 1,4 миллиарда рублей из региональной и федеральной казны. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
7 мая, 16:46
Руденя: до 2024 года в Верхневолжье построят 7 новых школ и 13 детсадов
По проекту "Современная школа" в Тверской области планируется до 2024 года перевести на односменный режим обучения 8100 школьников. Дополнительные места будут открыты за счет капитального ремонта и строительства новых учреждений.
100000
Обсудить 0
Тверская областьОбщество
Рекомендуем
Королев
В подмосковном Королеве благоустроят территорию Акуловского водоканала
РИА
Новости
Пожилая пара
В подмосковном Хотьково откроют центр долголетия
Велосипед
Велофестиваль SUMMER VELO CUP 2019 в Коломне станет семейным праздником
Учащийся
В городском округе Мытищи Московской области к 2021 году построят школу
Лента
новостей
Вологодская область
Вологодские власти увеличат финансирование молодежных проектов
Знак процента
"Иркутскэнерго" и ВБРР заключили соглашение об открытии кредитной линии
Девушка на тренировке
В подмосковном Сергиевом Посаде состоится забег "Сергиевым путем"
Виды Тамбова
На ТОСЭР "Котовск" займутся переработкой отходов нефтепродуктов
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Минниханов лично проконтролирует помощь пострадавшим в ДТП в Башкирии
Города России. Оренбург
Строительство новых детских садов в Оренбуржье завершат раньше срока
Возведение комплекса переработки мусора в Ликино-Дулево обсудят с жителями
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
В селе Счастливое в Карачаево-Черкесии строят Дом культуры
Сотрудники ФСБ РФ
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
Дети в автобусе
На автобусах МО около 9 тысяч подростков отправились в детские лагеря
Задержание криминальных авторитетов в Люберцах
Полиция опубликовала видео задержания криминальных авторитетов в Люберцах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Лента новостейМолния