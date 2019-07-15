МВД Грузии прокомментировало обстановку на границе с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 15 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии заявило, что ситуация на грузино-азербайджанской границе, где накануне произошёл инцидент с пограничниками из Азербайджана, спокойная.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что группа жителей Грузии, нарушив границу с Азербайджаном, совершила нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство. Гид, работающий в расположенном на месте монастырском комплексе Давид-Гареджи, заявил грузинским журналистам, что протест местных вызвало то, что азербайджанские пограничники без разрешения вынесли из церкви иконы.
"Мы призываем общество, гражданские группы позволить комиссиям по делимитации границы продолжать работать в спокойной обстановке, чтобы вовремя можно было достичь соглашения. Ситуация на границе спокойная", — сказано в заявлении пресс-службы МВД.
На несогласованных участках грузино-азербайджанской границы расположен древнейший грузинский пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи. Ситуация вокруг границы обострилась, когда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно, частью комплекса.