Врио курского губернатора подал документы на выборы главы региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт в понедельник подал документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона, указав действующего члена Совфеда Александра Михайлова первым в списке кандидатур в сенаторы от региона, сообщила РИА Новости представитель областного избиркома.

Ранее сообщалось, что на выборы губернатор региона заявились пять человек: врио главы региона Роман Старовойт от "Единой России", кандидат от партии "Зеленые" Татьяна Черникова, представитель ЛДПР Владимир Федоров, представитель КПРФ Владимир Фирсов и представитель "Справедливой России" Николай Карцев.

Следующим шагом для заявившихся кандидатов является прохождение муниципального фильтра - сбор подписей местных депутатов в поддержку своего выдвижения. Чтобы пройти муниципальный фильтр, кандидатам необходимо собрать 214 подписей. Листы поддержки входят в пакет документов, которые кандидаты сдают в облизбирком для регистрации на участие в выборах.

"Рабочая группа сегодня приняла документы для регистрации Романа Владимировича Старовойта. Он первый представил комиссии документы в рамках процедуры регистрации. Избирательная комиссия обязана в десятидневный срок проверить документы и принять по ним мотивированное решение", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, в числе поступивших документов – листы поддержки кандидата с 224 подписями.

Представитель областного избиркома рассказала, что в соответствии с процедурой Старовойт представил три кандидатуры в сенаторы от региона. "Кандидатуры сенаторов: Михайлов Александр Николаевич, действующий член Совета Федерации, Брыксин Александр Юрьевич, депутат Государственной Думы РФ, и Лазаренко Виктор Анатольевич, ректор Курского государственного медицинского университета", - проинформировала она.