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РИА Новости

Выпускницы МФТИ и МГУ попали в число "35 инноваторов" MIT

Вчера, 16:40
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosРуки матери и ребенка
Руки матери и ребенка
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Молекулярный биолог Ольга Дудченко и физик Ида Павличенко, закончившие МФТИ и МГУ, попали в список молодых инноваторов, которые каждый год подготавливает журнал MIT Technology Review. Об этом сообщает пресс-служба Московского Физтеха.
Каждый год редакция журнала Technology Review, принадлежащего Массачусетскому технологическому институту, готовит и публикует один из самых престижных и при этом необычных рейтингов ученых, Innovators Under 35.
В него попадают только молодые специалисты, успевшие совершить важные открытия в возрасте до 35 лет, которые заметно повлияли или на развитие их областей науки, или же сыграли важную роль в жизни общества. В число лауреатов этой премии есть такие известные люди, как Линус Торвальдс, создатель операционной системы Linux.
В этом году в число номинантов, как сообщает пресс-служба МФТИ, попало сразу два выходца из России, чьи открытия привлекли внимание десятков экспертов, участвовавших в отборе кандидатов на роль главных инноваторов прошедшего года.
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В первую пятерку инноваторов попала Ольга Дудченко, выпускница кафедры физики живых систем МФТИ, работающая сейчас в Бэйлоровском медицинском колледже (США). Недавно она создала методику, которая позволяет очень быстро склеивать короткие обрывки ДНК в единое целое при помощи информации о том, как хромосомные нити сплетены в трехмерный клубок.
В прошлом году она использовала эту идею для создания проекта DNA Zoo. В его рамках Дудченко и другие ведущие генетики мира занимаются расшифровкой геномов животных и птиц, которым сейчас угрожает вымирание. На текущий момент биологам удалось получить такие данные для пяти десятков редких видов, в том числе гепардов и красных панд.
Как надеются создатели DNA Zoo, собранные ими геномы помогут понять, как спасти вымирающих птиц и млекопитающих, а также раскрыть некоторые тайны их эволюции.
Второй лауреат, Ида Павличенко, решила одну из главных проблем, которая беспокоит многих молодых матерей, бабушек и почти всех родителей малолетних детей. Она создала особое покрытие, которое защищает уши детей от инфекций и воспалений при имплантации трубок для вентиляции среднего уха и удаления излишков жидкости из него.

"Как только вы приводите детей в детский сад, вы сразу же начинаете ощущать ужас, ожидая эпидемий простуды и бесконечного приема антибиотиков. Некоторым приходится переживать несколько операций по повторной имплантации трубок, прежде чем они избавятся от инфекций. Наши трубки решили все эти проблемы", — отмечает ученый.

Эта идея уже нашла поддержку со стороны инвесторов, и сейчас Павличенко и ее коллеги по Гарварду развивают ее в рамках стартапа PionEar. В будущем, подобные трубки можно будет применять не только для лечения детских инфекций уха, но и для помощи взрослым.
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