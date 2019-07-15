УПЦ: икона Богородицы замироточила в храме на Львовщине

Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Икона Пресвятой Богородицы замироточила в храме преподобного Амфилохия Почаевского во Львовской области Украины, сообщает в понедельник сайт Украинской православной церкви.

"9 июля, в день чествования Тихвинской Львовской Слезоточивой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, в храме преподобного Амфилохия Почаевского в городе Мостиска Львовской области замироточила точная копия этого чудотворного образа", - говорится в сообщении

По благословению архиепископа Львовского и Галицкого Филарета, настоятель храма протоиерей Николай с общиной совершили богослужение с акафистом Пресвятой Богородице.