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РИА Новости
Религия и мировоззрение

УПЦ: икона Богородицы замироточила в храме на Львовщине

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Икона Пресвятой Богородицы замироточила в храме преподобного Амфилохия Почаевского во Львовской области Украины, сообщает в понедельник сайт Украинской православной церкви.
"9 июля, в день чествования Тихвинской Львовской Слезоточивой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, в храме преподобного Амфилохия Почаевского в городе Мостиска Львовской области замироточила точная копия этого чудотворного образа", - говорится в сообщении.
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Сам чудотворный образ Тихвинской Львовской Слезоточивой иконы Божией Матери находится в Свято-Георгиевском соборе города Львова, уточнили в УПЦ.
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