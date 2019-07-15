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РИА Новости

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Россия готова освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я хочу напомнить, что РФ направила ноту в Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства", - сказала Москалькова в зале суда, где должны были рассматривать дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
3 июля, 20:02
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Москалькова прибыла в Киев в понедельник на судебное заседание по делу Вышинского. Заседание суда перенесли на 15.00 19 июля.
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. Москалькова заявила, что разговор двух президентов изменил вектор отношения двух стран, это дало импульс для справедливого и законного решения по делу Вышинского. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.
В понедельник после встречи с Москальковой ее украинская коллега Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций - о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныТатьяна МоскальковаКиевВ мире
Популярные комментарии
С оружием пересекли границу, это уже нападение на страну, давайте всех террористов освободим, #мыжедобрые#...
15 июля, 19:34
Константин Иванов
3610214
РФ направила ноту в Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе - у генерала проблемы с логикой (надеюсь,что это слово ей знакомо). Россия ОБЯЗАНА без всяких условий вернуть моряков и судна в Украину. А подтверждать эту ноту,значит признать суверенитет росии над Крымом и Керченским проливом. На это не пойдет даже зеленский,потому что мах через неделю улетит в Ростов ))
15 июля, 21:24
RHRust HecmepoB
3100330
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