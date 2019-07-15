Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Россия готова освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я хочу напомнить, что РФ направила ноту в Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства", - сказала Москалькова в зале суда, где должны были рассматривать дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Москалькова прибыла в Киев в понедельник на судебное заседание по делу Вышинского. Заседание суда перенесли на 15.00 19 июля.
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. Москалькова заявила, что разговор двух президентов изменил вектор отношения двух стран, это дало импульс для справедливого и законного решения по делу Вышинского. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.
В понедельник после встречи с Москальковой ее украинская коллега Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций - о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.