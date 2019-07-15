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РИА Новости

Минфин допустил повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отдел алкогольной продукции . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минфин считает допустимым повышение возраста для покупки любого алкоголя до 21 года, однако изначально не поддерживал законопроект Минздрава, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
Ранее Минздрав предлагал поднять возраст продажи только для крепкого алкоголя.
Поясняя позицию Минфина, Сазанов отметил, что ведомство хочет уйти от ранжирования алкогольной продукции, чтобы не предоставлять преференции некоторым производителям.
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По его словам, запрет допустимо вводить в отношении не только крепкого, но и всего алкоголя.
"Это как возможный вариант. Но сейчас к нам пришел законопроект, который дает определенные преференции производителям по отношению к другим", — отметил Сазанов.
В конце мая началось публичное обсуждение законопроекта Минздрава об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Согласно документу, только с этого возраста может будет купить спиртное крепостью более 16,5%.
В пояснительной записке отмечается, что употребление алкоголя небезопасно для нормального развития головного мозга, окончательное формирование которого происходит только к 21 году.
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