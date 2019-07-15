В Брянске вынесли приговор по делу о громком ДТП пятилетней давности

БРЯНСК, 15 июл — РИА Новости. Суд в Брянске вынес приговор местному жителю Сергею Дзюбе, признав его виновным по громкому делу 2014 года о ДТП с двумя погибшими, следует из сообщения прокуратуры.

"Фокинский районный суд города Брянска признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на 2 года лишил его права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Ранее владелица маникюрных салонов в Брянске Олеся Сивакова была признана виновной в гибели людей в ДТП, которое произошло в июне 2014 года на проспекте Московском и вызвало широкий резонанс в городе. Сивакова неоднократно заявляла прессе, что ей удастся избежать наказания, чем вызвала негодование местных жителей.

Автомобиль Infiniti, проехав на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, после чего врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего стоявшие на остановке 25-летний мужчина и 15-летняя девушка погибли на месте. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

В ходе следствия обвиняемая не признавала свою вину, неоднократно заявляя, что за рулем иномарки находилась не она, а ее молодой человек Сергей Дзюба. Он сперва подтвердил ее показания, а потом отказался от них, отметив, что оговорил себя из-за любви к девушке.

Суд счел вину Сиваковой доказанной и в ноябре 2015 года приговорил ее к 6 годам колонии-поселения с трехлетним лишением водительских прав. Кроме того, фигурантку дела обязали выплатить по миллиону рублей родителям погибших и 500 тысяч рублей одному из пострадавших. В последнем слове Сивакова вновь заявила о том, что не виновата в гибели людей, и позже обжаловала приговор.

Приговор Фокинского районного суда города Брянска в отношении Сиваковой был отменен в марте, когда Брянский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение в составе судебного разбирательства в тот же суд в ином составе.