Эр-Рияд обсуждает с "Вертолетами России" технологическое партнерство

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия обсуждает с холдингом "Вертолеты России" потенциальное партнерство в технологиях гражданского вертолетостроения, говорится в итоговом протоколе заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Стороны приветствовали консультации между холдингом "Вертолеты России" и саудовской стороной относительно возможного партнерства по различным видам технологий гражданского вертолетостроения", - говорится в документе.

В протоколе также сообщается, что Саудовская Аравия хотела бы в 2019 году подписать с Россией меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности гражданской авиации.