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РИА Новости

Эр-Рияд обсуждает с "Вертолетами России" технологическое партнерство

Вчера, 16:32
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© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"Логотип холдинга "Вертолеты России"
Логотип холдинга Вертолеты России
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия обсуждает с холдингом "Вертолеты России" потенциальное партнерство в технологиях гражданского вертолетостроения, говорится в итоговом протоколе заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Стороны приветствовали консультации между холдингом "Вертолеты России" и саудовской стороной относительно возможного партнерства по различным видам технологий гражданского вертолетостроения", - говорится в документе.
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В протоколе также сообщается, что Саудовская Аравия хотела бы в 2019 году подписать с Россией меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности гражданской авиации.
Шестое заседание совместной межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в Москве 9-10 июня. Сопредседателями МПК выступают глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
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