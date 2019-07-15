Грузинский депутат прокомментировал вопрос о визах с Россией

Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве

Георгий Ломия и Леонид Калашников во время встречи в Москве

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Визовый вопрос с Россией для граждан Грузии будет решен менее чем за три года, полагает депутат грузинского парламента от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия.

В Госдуме в понедельник прошло заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия. Грузинскую делегацию возглавляет Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

"Наш визит сейчас и наши визиты в будущем будут способствовать налаживанию отношений между нашими странами. Я думаю, нам не понадобится трёх лет, чтобы добиться того, к чему мы подошли - к отмене виз с вашей стороны. Практически уже этот вопрос был решен", - сказал Ломия на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Позднее президент России подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Российский МИД назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил.