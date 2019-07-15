В подмосковном Хотьково откроют центр долголетия

"С целью обеспечения доступности социальных услуг в городе Хотьково будет открыто отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Всего в городе проживает более 10 тысяч пенсионеров, и ранее его территория не была охвачена деятельностью социальных учреждений", – цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую.

Отмечается, что для пожилых граждан в центре будет организовано горячее питание. Кроме того, пенсионеры смогут поучаствовать в программе "Активное долголетие". Ранее сообщалось, что в рамках программа пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.