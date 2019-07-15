Спортивная версия пистолета Лебедева поступит в продажу осенью

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продажи спортивной версии пистолета Лебедева SP1 запланированы на осень текущего года, сообщает информационный ресурс Продажи спортивной версии пистолета Лебедева SP1 запланированы на осень текущего года, сообщает информационный ресурс Kalashnikov media

"Старт продаж намечен на осень 2019 года", - говорится в сообщении.

SP1 является спортивной версией пистолета Лебедева и предназначен для практической стрельбы в классах production и production optics.

Как поясняет Kalashnikov media, принцип работы автоматики аналогичен МПЛ (модернизированный пистолет Лебедева - ред.), как и применяемый патрон калибра 9х19 мм. Магазин спортивной версии пистолета с однорядным выходом и окнами индикации рассчитан на 16 патронов. Рукоятка имеет выборки для комфортного извлечения магазина.

SP1 оснащен прицельными приспособлениями стандарта Glock, площадкой для установки коллиматорных прицелов и планкой Пикатинни для установки подствольного фонаря. Чтобы соответствовать нуждам любого стрелка, предохранитель, затворная задержка и кнопка сброса магазина продублированы с обеих сторон. Для большего удобства оружие имеет эргономичную рукоятку и насечку на рамке, предотвращающую скольжение.