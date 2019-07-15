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РИА Новости

Суд продлил арест замглавы минсельхоза Кубани по делу о взятке

Вчера, 16:29
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара продлил на два месяца срок ареста заместителю министра сельского хозяйства Кубани Киму Тертице, подозреваемому во взяточничестве, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против Тертицы и начальника управления ведомства Александра Пиунова. Суд 24 мая арестовал Тертицу до 17 июля. Заместителю министра сельского хозяйства Кубани и его подчиненному предъявлено обвинение по уголовному делу о взятке за предоставление субсидии. По данным СУСК по Краснодарскому краю, зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
"Октябрьский районный суд Краснодара продлил на два месяца арест заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края, до 17 сентября", - пояснил представитель ведомства.
Как отмечает региональный СУСК, заместитель министра с октября 2017 года был председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, в соответствии с которой аграриям предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы.
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По данным следствия, в феврале в министерство за субсидией обратилась председатель сельхозкооператива. "Начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему денежных средств в сумме 4 миллиона рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель кооператива сообщила об этом правоохранителям. "Тридцатого апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил от последней 4 миллиона рублей, после чего вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства. Дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками…", - информирует следствие. Тертица вину не признает, он заявил, что по своей воле предоставил правоохранителям служебный кабинет для осмотра, а пакет с деньгами был найден в его приемной. По данным адвокатов в суде, второму фигуранту дела Пиунову избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией.
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