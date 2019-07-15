Суд продлил арест замглавы минсельхоза Кубани по делу о взятке

СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара продлил на два месяца срок ареста заместителю министра сельского хозяйства Кубани Киму Тертице, подозреваемому во взяточничестве, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против Тертицы и начальника управления ведомства Александра Пиунова. Суд 24 мая арестовал Тертицу до 17 июля. Заместителю министра сельского хозяйства Кубани и его подчиненному предъявлено обвинение по уголовному делу о взятке за предоставление субсидии. По данным СУСК по Краснодарскому краю, зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

"Октябрьский районный суд Краснодара продлил на два месяца арест заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края, до 17 сентября", - пояснил представитель ведомства.

Как отмечает региональный СУСК, заместитель министра с октября 2017 года был председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, в соответствии с которой аграриям предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы.

По данным следствия, в феврале в министерство за субсидией обратилась председатель сельхозкооператива. "Начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему денежных средств в сумме 4 миллиона рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.