В Индии проверяют ракету-носитель, пуск которой отложили из-за неполадок

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл - РИА Новости. Технические специалисты проводят проверку оборудования на ракете-носителе GSLV Mk III, в работе которого были обнаружены неполадки, повлекшие за собой перенос запуска индийской лунной экспедиции "Чандраян-2", сообщил РИА Новости источник, близкий к Индийской организации космических исследований (ISRO).

"Специалисты приступили к проверке оборудования. Детали произошедшего станут доступны после того, как специалисты проведут полный анализ работы всех систем. Сам спутник и ракета целы, из неё были извлечены легковоспламеняющиеся вещества, в том числе жидкий кислород", - рассказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что для проведения полной проверки оборудования ученым потребуется как минимум несколько дней - лишь после этого будет объявлена новая дата запуска автоматической экспедиции к спутнику Земли.

"Чандраян-2" является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии. С тех пор, как несколько недель назад ISRO объявила дату и время долгожданного пуска (02.51 утра 15 июля), за ходом подготовки к старту экспедиции пристально следила вся страна. Судьба "Чандраян-2" настолько беспокоила индийцев, что на космодром Шрихарикота, расположенный на одноимённом острове в Бенгальском заливе, по случаю такого события прибыл сам президент Индии Рам Натх Ковинд.

Однако за 56 минут до старта миссии организация сообщила об отмене пуска, сославшись на технические неполадки, обнаруженные буквально в последний момент в ракете-носителе. Ранее газета Economic Times со ссылкой на собственные источники в ISRO сообщила, что сбои в работе оборудования были замечены во время загрузки топлива на ракету-носитель.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.