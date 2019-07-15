Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".

Ранее в социальных сетях появилось видео и пост о том, что работы по углублению русла реки Дон в Семикаракорске ведутся даже в шесть часов утра в субботу, что мешает местным жителям из-за "жуткого звука, похожего на рев дракона".

По словам Черненко, обращений в администрацию по этому поводу пока не было.