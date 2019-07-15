Россия может отправить на орбиту саудовского космонавта

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обсудили возможность отправки в космос в кратковременный полет саудовского космонавта, говорится в итоговом протоколе заседания межправительственной комиссии двух стран, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Стороны выразили свою готовность продолжить дальнейшие консультации о перспективе и взаимовыгодных областях двусторонней деятельности в области космоса... пилотируемого космического полета, подготовку для короткого полета саудовского космонавта", - говорится в материалах.

Информация о возможном полете представителя Саудовской Аравии в космос появилась на фоне недавнего визита в Россию саудовского принца Султана бин Салмана бин Абдулазиза Аль-Сауда. Он посетил Центр управления полетами и провел встречу с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

В свое время саудовский принц стал первым космонавтом страны. В июне 1985 года он на неделю отправился на орбиту на американском шаттле "Дискавери".

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время сформируют программу сотрудничества в космической сфере.

Помимо Саудовской Аравии, "Роскосмос" ведет переговоры с другими странами арабского мира. В ближайшее время на МКС на российском корабле "Союз" отправится космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. После этой краткосрочной экспедиции планируется обсудить возможность длительного полета на орбиту космонавта из ОАЭ.