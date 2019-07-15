Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T16:21Z
https://ria.ru/20190715/1556542046.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Россия может отправить на орбиту саудовского космонавта

Вчера, 16:21
250
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обсудили возможность отправки в космос в кратковременный полет саудовского космонавта, говорится в итоговом протоколе заседания межправительственной комиссии двух стран, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Стороны выразили свою готовность продолжить дальнейшие консультации о перспективе и взаимовыгодных областях двусторонней деятельности в области космоса... пилотируемого космического полета, подготовку для короткого полета саудовского космонавта", - говорится в материалах.
Космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Архивное фото
7 июля, 03:06
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
Информация о возможном полете представителя Саудовской Аравии в космос появилась на фоне недавнего визита в Россию саудовского принца Султана бин Салмана бин Абдулазиза Аль-Сауда. Он посетил Центр управления полетами и провел встречу с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.
В свое время саудовский принц стал первым космонавтом страны. В июне 1985 года он на неделю отправился на орбиту на американском шаттле "Дискавери".
Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время сформируют программу сотрудничества в космической сфере.
Помимо Саудовской Аравии, "Роскосмос" ведет переговоры с другими странами арабского мира. В ближайшее время на МКС на российском корабле "Союз" отправится космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. После этой краткосрочной экспедиции планируется обсудить возможность длительного полета на орбиту космонавта из ОАЭ.
Помимо того, переговоры о полете в космос ведутся с Бахрейном.
700012
Обсудить 0
РоскосмосСаудовская АравияРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Наземные станции системы ГЛОНАСС могут установить в Саудовской Аравии
РИА
Новости
Макет спутника DubaiSat-2 на пресс-конференции в Дубае
Россия отправит на орбиту саудовские мини-спутники
В Индии проверяют ракету-носитель, пуск которой отложили из-за неполадок
Полет космической обсерватории Спектр-РГ по орбите сняли с Земли
Опубликовано видео полета космической обсерватории "Спектр-РГ" по орбите
Лента
новостей
Москва и Эр-Рияд перешли к консультациям по сверхзвуковому самолету
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия предложила Саудовской Аравии новый проект АЭС
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени Лавочкина
Станция в Крыму выйдет на связь с обсерваторией "Спектр-РГ" в 2020 году
Москва и Эр-Рияд хотят создать кластеры алюминиевого производства
Логотип холдинга Вертолеты России
Эр-Рияд обсуждает с "Вертолетами России" технологическое партнерство
На реке Лене в Якутии погибли двое детей
ДВЗ Звезда
В Госдуме попросили Шойгу повлиять на ситуацию на ДВЗ "Звезда"
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Тулуне восстанавливают поврежденную при наводнении дамбу
Фотография микроквазара SS 433, полученная микроволновым телескопом ALMA
Астрономы впервые сфотографировали "пропеллер" микроквазара
Мужчина попытался провезти в Россию из Грузии радиоактивное вещество
Спортивная версия пистолета Лебедева поступит в продажу осенью
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Лента новостейМолния