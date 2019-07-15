Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T16:19Z
https://ria.ru/20190715/1556541921.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Крыму перевернулся автомобиль скорой помощи

Вчера, 16:19
357
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, уходя от столкновения с рейсовым автобусом, перевернулся в Симферопольском районе Крыма, пострадали три человека, сообщает крымское управление МВД РФ.
Авария произошла на 37-м километре автотрассы "Симферополь – Николаевка" при повороте в сторону Севастополя.
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
14 июля, 08:00
Касается каждого. Почему так много внимания к "бытовой" катастрофе в Туве
"В результате ДТП пострадали три человека – водитель машины и два медицинских работника", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог водитель скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, пытался уйти от столкновения с рейсовым автобусом.
"Избежав столкновения и сделав резкий маневр, карета скорой помощи опрокинулась и упала на обочину проезжей части. Согласно первичной информации, пациентов в автомобиле медицинской службы не было, она направлялась на вызов", - отметили в ведомстве.
Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали. Пострадавшим работникам скорой помощи оказана первая помощь. По факту случившегося начата проверка.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
010300
Обсудить 0
КрымПроисшествия
Рекомендуем
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Могерини назвала цель продолжения работы ЕС в рамках СВПД
РИА
Новости
В Афганистане девять человек погибли при подрыве автомобиля
В Киргизии задержали одного из лидеров "Хизб ут-Тахрир"*
В Воронежской области начали проверку обрушения карьера, где погиб школьник
Лента
новостей
Нарзанная галерея в Кисловодске
На Ставрополье за полгода собрали 139 миллионов рублей курортного сбора
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова намерена просить освободить Вышинского под подписку о невыезде
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Евросоюз продлил санкции против КНДР
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова рассказала о правовой основе для освобождения Вышинского
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова: разговор Путина и Зеленского повлиял на дело Вышинского
В Казани мужчина заперся в квартире с включенными конфорками
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
В Киеве усилили охрану у суда, где состоится заседание по Вышинскому
Баксанской пойме вернули первозданную чистоту
В Приэльбрусье два альпиниста сорвались с горы
На Украине возобновили розыск соратника Януковича
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский в Верховном суде Украины. 20 марта 2019
Москалькова присутствует на заседании суда по Вышинскому
На северо-востоке Афганистана талибы захватили двадцать деревень
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Лента новостейМолния