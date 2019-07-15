В Воронежской области начали проверку обрушения карьера, где погиб школьник

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника при обрушении песчаного карьера в Воронежской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел в селе Солдатское Острогожского района около 13.30 мск в понедельник. По данным экстренных служб, четверо детей играли на песчаном карьере. Произошло обрушение, и 13-летнего мальчика засыпало. Остальные дети разбежались.