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РИА Новости

Косачев заявил о навязывании России и Грузии "чужих сценариев" отношений

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. России и Грузии навязываются чужие сценарии взаимоотношений радикальными силами внутри республики и внешними силами, которые за ними стоят, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Не могу отделаться от ощущения, что это чужие сценарии, которые навязываются нашим странам, нашим народам радикальными силами внутри Грузии и внешними силами, которые за ними, скорее всего, стоят", - сказал Косачев в понедельник на встрече с оппозиционными парламентариями из Грузии.
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Он выразил сожаление, что кропотливая работа по преодолению разногласий между странами, по налаживанию взаимоотношений, включая развитие торгово-экономического сотрудничества, авиасообщения событиями последнего месяца "вновь резко отброшена назад, в нулевую точку".
Российский сенатор подчеркнул, что приезд грузинских парламентариев в Москву крайне востребован с учетом той ситуации, которая сложилась в двусторонних отношениях государств.
"В этой ситуации сам факт вашего приезда в Москву дорогого стоит. Подозреваю, что не в первый раз вам придется столкнуться с реакцией на вашу поездку в Грузии", - добавил он.
Косачев считает, что приехав в Россию в настоящее время, депутаты Грузии проявили "политическое мужество и гражданскую позицию".
"У нас есть свои интересы на грузинском направлении, которые мы хотели бы реализовывать", - сказал парламентарий.
Он также выразил надежду, что все худшее в российско-грузинских отношениях осталось позади.
"Нужно научиться отделять наносное, неприемлемое для наших отношений. Понимать, где проходят "красные линии", и где могут пройти линии соприкосновения", - подчеркнул сенатор.
Косачев напомнил заявление российского лидера Владимира Путина об уважении к грузинскому народу.
"Это та основа, на которую мы должны опираться, чтобы работать вместе", - уверен он.
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Константин КосачевРоссияГрузияВ мире
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