"Газпром нефть" интересуется в совместных с Saudi Aramco проектах

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Газпром нефть" интересуется реализацией совместных проектов с саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco в области downstream (переработка и сбыт), говорится в итоговом протоколе заседания межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Российская сторона в лице "Газпром нефти" выразила свой интерес в реализации проектов в downstream совместно с Saudi Aramco в соответствии с предложениями, сделанными Россией в феврале 2019 года в Дахране", - говорится в протоколе.

Между компаниями в настоящий момент действует меморандум о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, подписанный в октябре 2017 года.