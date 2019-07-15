Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T16:21Z
https://ria.ru/20190715/1556541766.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

"Газпром нефть" интересуется в совместных с Saudi Aramco проектах

Вчера, 16:17
223
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Газпром нефть" интересуется реализацией совместных проектов с саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco в области downstream (переработка и сбыт), говорится в итоговом протоколе заседания межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Российская сторона в лице "Газпром нефти" выразила свой интерес в реализации проектов в downstream совместно с Saudi Aramco в соответствии с предложениями, сделанными Россией в феврале 2019 года в Дахране", - говорится в протоколе.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
1 июля, 18:13
"Газпром" построил почти две трети "Северного потока — 2"
Между компаниями в настоящий момент действует меморандум о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, подписанный в октябре 2017 года.
Шестое заседание совместной межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в Москве 9-10 июня. Сопредседателями МПК выступают глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
600001
Обсудить 0
ГазпромСаудовская АравияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Москва и Эр-Рияд перешли к консультациям по сверхзвуковому самолету
РИА
Новости
Оператор по добыче нефти
Пошлина на экспорт российской нефти с 1 августа снизится на $6,2 за тонну
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия предложила Саудовской Аравии новый проект АЭС
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Наземные станции системы ГЛОНАСС могут установить в Саудовской Аравии
Лента
новостей
Москва и Эр-Рияд хотят создать кластеры алюминиевого производства
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова намерена просить освободить Вышинского под подписку о невыезде
В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям
Логотип холдинга Вертолеты России
Эр-Рияд обсуждает с "Вертолетами России" технологическое партнерство
Макет спутника DubaiSat-2 на пресс-конференции в Дубае
Россия отправит на орбиту саудовские мини-спутники
Мужчина попытался провезти в Россию из Грузии радиоактивное вещество
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Медведев призвал не допустить нехватки рабочих рук в нацпроектах
Россия может отправить на орбиту саудовского космонавта
Государственная Третьяковская галерея
В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова: разговор Путина и Зеленского повлиял на дело Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Лента новостейМолния