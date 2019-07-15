Россия отправит на орбиту саудовские мини-спутники

Макет спутника DubaiSat-2 на пресс-конференции в Дубае

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Саудовская Аравия собирается запустить несколько своих мини-спутников на российской ракете, стоимость услуг РФ оценивается в 30 миллионов долларов, следует из итогового протокола заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект по организации коммерческого запуска космических мини-спутников (массой до 500 килограммов) на низкую околоземную орбиту при помощи российских средств выведения", - говорится в документе.

Ориентировочная стоимость услуг по использованию места на российской ракете оценивается в 30 миллионов долларов.

Сейчас Российский фонд прямых инвестиций и портфольная компания Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии готовят экспертную оценку осуществимости проекта.