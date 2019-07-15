Мужчина попытался провезти в Россию из Грузии радиоактивное вещество

ТБИЛИСИ, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники службы госбезопасности Грузии задержали на ТПП "Садахло" на грузино-армянской границе гражданина Армении, пытавшегося провезти радиоактивное вещество в Россию, сообщается на сайте ведомства.

"Следствие установило, что гражданином Армении была предпринята попытка перевозки вещества "торий", расфасованного в четыре упаковки, в грузовом микроавтобусе из Армении в Российскую Федерацию через территорию Грузии", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что общий вес упаковок составляет 71,63 килограмма, они содержат радиоактивный изотоп торий-232.

"Мощность дозы облучения на поверхности упаковок составила до 18 мкЗв/ч. В то время как максимальная безопасная мощность составляет 0,5 мкЗв/ч", - добавляется в сообщении.

Как отмечает служба госбезопасности, был задержан владелец изъятого груза, гражданин Армении. Тбилисский городской суд избрал для него в качестве меры пресечения содержание под стражей.