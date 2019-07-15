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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова намерена просить освободить Вышинского под подписку о невыезде

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена просить суд в Киеве освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, так как для этого есть много оснований, в том числе люди, готовые поручиться за него.

"Есть люди, готовые поручиться за него (Вышинского). И на этих основаниях я просила бы учесть суд просьбу об освобождении его из-под стражи и применении к нему других возможных ограничений, может быть – подписки о невыезде", - сказала она журналистам.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
Вчера, 00:41
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
По ее словам, Вышинский готов приходить в суд.
"Вся его сегодняшняя позиция: отстаивать справедливость, отстаивать доброе имя именно в рамках судебного процесса - свидетельствует, что он готов являться на суд, давать показания и отстаивать свою доказательственную базу", - отметила омбудсмен.
Москалькова прибыла в Киев в понедельник на судебное заседание по делу Вышинского. Заседание суда перенесли на 15.00 19 июля.
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. Москалькова заявила, что разговор двух президентов изменил вектор отношения двух стран, это дало импульс для справедливого и законного решения по делу Вышинского. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
11 июля, 03:03
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
В понедельник после встречи с Москальковой её украинская коллега Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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