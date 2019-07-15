Москалькова намерена просить освободить Вышинского под подписку о невыезде

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена просить суд в Киеве освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, так как для этого есть много оснований, в том числе люди, готовые поручиться за него.

"Есть люди, готовые поручиться за него (Вышинского). И на этих основаниях я просила бы учесть суд просьбу об освобождении его из-под стражи и применении к нему других возможных ограничений, может быть – подписки о невыезде", - сказала она журналистам.

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. Москалькова заявила, что разговор двух президентов изменил вектор отношения двух стран, это дало импульс для справедливого и законного решения по делу Вышинского. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.