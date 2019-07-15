Наземные станции системы ГЛОНАСС могут установить в Саудовской Аравии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия предлагает Саудовской Аравии разместить на ее территории наземные станции российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, говорится в тексте итогового протокола заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Стороны выразили свою готовность продолжить дальнейшие консультации о перспективе и взаимовыгодных областях двусторонней деятельности в области космоса: спутниковая навигация и установка наземных станций ГЛОНАСС на территории Саудовской Аравии", - говорится в протоколе.

ГЛОНАСС - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее глобальные навигационные услуги предоставляют американская GPS, европейская Galileo и китайская Beidou.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве и один - на этапе летных испытаний. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.