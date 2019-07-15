Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T16:11Z
https://ria.ru/20190715/1556541508.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151949/19/1519491981_0:150:3110:1899_1036x0_80_0_0_d1210c9350c2d93ed923636968bb03aa.jpg
РИА Новости

Наземные станции системы ГЛОНАСС могут установить в Саудовской Аравии

Вчера, 16:11
179
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия предлагает Саудовской Аравии разместить на ее территории наземные станции российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, говорится в тексте итогового протокола заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Стороны выразили свою готовность продолжить дальнейшие консультации о перспективе и взаимовыгодных областях двусторонней деятельности в области космоса: спутниковая навигация и установка наземных станций ГЛОНАСС на территории Саудовской Аравии", - говорится в протоколе.
ГЛОНАСС - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее глобальные навигационные услуги предоставляют американская GPS, европейская Galileo и китайская Beidou.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве и один - на этапе летных испытаний. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
22 июня, 08:36
Запущенный в мае спутник "Глонасс-М" ввели в эксплуатацию
1701000
Обсудить 0
ГЛОНАСС (система навигации)Саудовская АравияРоссияВ мире
Рекомендуем
Макет спутника DubaiSat-2 на пресс-конференции в Дубае
Россия отправит на орбиту саудовские мини-спутники
РИА
Новости
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия предложила Саудовской Аравии новый проект АЭС
Россия может отправить на орбиту саудовского космонавта
Москва и Эр-Рияд перешли к консультациям по сверхзвуковому самолету
Лента
новостей
Спортивная версия пистолета Лебедева поступит в продажу осенью
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Москалькова намерена просить освободить Вышинского под подписку о невыезде
В Индии проверяют ракету-носитель, пуск которой отложили из-за неполадок
Мужчина попытался провезти в Россию из Грузии радиоактивное вещество
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Тулуне восстанавливают поврежденную при наводнении дамбу
Москва и Эр-Рияд хотят создать кластеры алюминиевого производства
МВД Грузии прокомментировало обстановку на границе с Азербайджаном
Логотип холдинга Вертолеты России
Эр-Рияд обсуждает с "Вертолетами России" технологическое партнерство
На реке Лене в Якутии погибли двое детей
В акватории Каспийского моря произошло землетрясение
Ситуация в Египте
Испания возобновит авиасообщение с египетским курортом Шарм-эш-Шейх
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Лента новостейМолния