Адвокат попросил суд отпустить Мазурова под залог в три миллиона рублей

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, которого подозревают в хищении 1,8 млрд рублей, попросила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте бизнесмена.

"Мы настаиваем на избрании нашему подзащитному меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Помимо домашнего ареста, мы бы предложили залог в размере 3 миллионов рублей", - заявил адвокат.

По данным следствия, Мазуров и другие неустановленные участники организованной преступной группы распределили по своему усмотрению 1 миллиард 806 миллионов 700 тысяч рублей, выданных ПАО "Сбербанк" в качестве кредита.