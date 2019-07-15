Немецкие чиновники прокомментировали ситуацию с восстановлением Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери ассоциируется у широкой общественности с двумя своими деталями: окном-розеткой и горгульями – изображениями мифических чудищ. К примеру, горгулья фигурировала на афишах знаменитого мюзикла Notre-Dame de Paris, основой для сюжета которого стал роман Виктора Гюго.
Однако время действя и романа, и музыкальной постановки – 1482 год. Дата публикации романа – 1831 год. А сами горгульи появились после реставрации, которая стартовала в 1841 году, то есть значительно позже. Но ассоциативный ряд уже не сломить.
Собор Парижской Богоматери ассоциируется у широкой общественности с двумя своими деталями: окном-розеткой и горгульями – изображениями мифических чудищ. К примеру, горгулья фигурировала на афишах знаменитого мюзикла Notre-Dame de Paris, основой для сюжета которого стал роман Виктора Гюго.
Однако время действя и романа, и музыкальной постановки – 1482 год. Дата публикации романа – 1831 год. А сами горгульи появились после реставрации, которая стартовала в 1841 году, то есть значительно позже. Но ассоциативный ряд уже не сломить.
Стены Нотр-Дам украшены многочисленными скульптурами, которые практически полностью пересказывают содержание Библии. Это служило подспорьем для неграмотных прихожан в Средние века.
Стены Нотр-Дам украшены многочисленными скульптурами, которые практически полностью пересказывают содержание Библии. Это служило подспорьем для неграмотных прихожан в Средние века.
На одном из фасадов собора красуется галерея статуй ветхозаветных царей, с которыми произошла любопытная история. Во время Французской революции собор был переделан в винный склад. Большая часть убранства была продана, и часть статуй купил состоятельный парижанин. Революционным лидерам он заявил, что использует их для строительства фундамента дома, однако сам захоронил статуи с почестями, а поверх "могилы" действительно возвел свой дом. Их обнаружили только в 1977 году.
На одном из фасадов собора красуется галерея статуй ветхозаветных царей, с которыми произошла любопытная история. Во время Французской революции собор был переделан в винный склад. Большая часть убранства была продана, и часть статуй купил состоятельный парижанин. Революционным лидерам он заявил, что использует их для строительства фундамента дома, однако сам захоронил статуи с почестями, а поверх "могилы" действительно возвел свой дом. Их обнаружили только в 1977 году.
Живописный вид на собор, открывающийся с площади, появился благодаря "разрушителю Парижа" – барону Осману, автору масштабной реконструкции города. По его распоряжению были снесены сотни домов, в том числе и небольшие церкви, которые окружали Нотр-Дам.
Живописный вид на собор, открывающийся с площади, появился благодаря "разрушителю Парижа" – барону Осману, автору масштабной реконструкции города. По его распоряжению были снесены сотни домов, в том числе и небольшие церкви, которые окружали Нотр-Дам.
Три гигантских окна-розы – визитная карточка собора. Существует легенда, что король Людовик IX пожертвовал личные средства на их создание, а также отложил начало крестового похода, чтобы успеть полюбоваться результатом.
Кстати, в отличие от многих готических храмов, Нотр-Дам не имеет настенных росписей. Вместо них стены украшаются бликами, который отбрасывает солнечный свет, проходящий через витражные окна.
Три гигантских окна-розы – визитная карточка собора. Существует легенда, что король Людовик IX пожертвовал личные средства на их создание, а также отложил начало крестового похода, чтобы успеть полюбоваться результатом.
Кстати, в отличие от многих готических храмов, Нотр-Дам не имеет настенных росписей. Вместо них стены украшаются бликами, который отбрасывает солнечный свет, проходящий через витражные окна.
Внутреннее убранство собора имеет и другую уникальную особенность – в нем отсутствуют стены, а свод поддерживается только колоннами и арочными конструкциями. Одна из причин тому – собор задумывался как очень просторный.
В XII веке, когда началось его строительство, планировалось, что храм вместит в себя "все население Парижа", которое составляло в то время около 10 тысяч человек. Кстати, это практически удалось – храм вмещает себя более 9 тысяч.
Внутреннее убранство собора имеет и другую уникальную особенность – в нем отсутствуют стены, а свод поддерживается только колоннами и арочными конструкциями. Одна из причин тому – собор задумывался как очень просторный.
В XII веке, когда началось его строительство, планировалось, что храм вместит в себя "все население Парижа", которое составляло в то время около 10 тысяч человек. Кстати, это практически удалось – храм вмещает себя более 9 тысяч.
На крыше Нотр-Дам-де-Пари одно время жили очень странные обитатели – пчелы. Их развели специально ради меда, который они собирали с балконов и подоконников парижан. Это было не новаторство, а поддержка популярного в Париже тренда городского пчеловодства. Всего на крыше собора были установлены три улья.
На крыше Нотр-Дам-де-Пари одно время жили очень странные обитатели – пчелы. Их развели специально ради меда, который они собирали с балконов и подоконников парижан. Это было не новаторство, а поддержка популярного в Париже тренда городского пчеловодства. Всего на крыше собора были установлены три улья.
Собор Парижской Богоматери ассоциируется у широкой общественности с двумя своими деталями: окном-розеткой и горгульями – изображениями мифических чудищ. К примеру, горгулья фигурировала на афишах знаменитого мюзикла Notre-Dame de Paris, основой для сюжета которого стал роман Виктора Гюго.
Однако время действя и романа, и музыкальной постановки – 1482 год. Дата публикации романа – 1831 год. А сами горгульи появились после реставрации, которая стартовала в 1841 году, то есть значительно позже. Но ассоциативный ряд уже не сломить.
Стены Нотр-Дам украшены многочисленными скульптурами, которые практически полностью пересказывают содержание Библии. Это служило подспорьем для неграмотных прихожан в Средние века.
На одном из фасадов собора красуется галерея статуй ветхозаветных царей, с которыми произошла любопытная история. Во время Французской революции собор был переделан в винный склад. Большая часть убранства была продана, и часть статуй купил состоятельный парижанин. Революционным лидерам он заявил, что использует их для строительства фундамента дома, однако сам захоронил статуи с почестями, а поверх "могилы" действительно возвел свой дом. Их обнаружили только в 1977 году.
Живописный вид на собор, открывающийся с площади, появился благодаря "разрушителю Парижа" – барону Осману, автору масштабной реконструкции города. По его распоряжению были снесены сотни домов, в том числе и небольшие церкви, которые окружали Нотр-Дам.
Три гигантских окна-розы – визитная карточка собора. Существует легенда, что король Людовик IX пожертвовал личные средства на их создание, а также отложил начало крестового похода, чтобы успеть полюбоваться результатом.
Кстати, в отличие от многих готических храмов, Нотр-Дам не имеет настенных росписей. Вместо них стены украшаются бликами, который отбрасывает солнечный свет, проходящий через витражные окна.
Внутреннее убранство собора имеет и другую уникальную особенность – в нем отсутствуют стены, а свод поддерживается только колоннами и арочными конструкциями. Одна из причин тому – собор задумывался как очень просторный.
В XII веке, когда началось его строительство, планировалось, что храм вместит в себя "все население Парижа", которое составляло в то время около 10 тысяч человек. Кстати, это практически удалось – храм вмещает себя более 9 тысяч.
На крыше Нотр-Дам-де-Пари одно время жили очень странные обитатели – пчелы. Их развели специально ради меда, который они собирали с балконов и подоконников парижан. Это было не новаторство, а поддержка популярного в Париже тренда городского пчеловодства. Всего на крыше собора были установлены три улья.
Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник около 18.50 по местному времени.
Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник около 18.50 по местному времени.
По данным французских СМИ, возгорание могло быть связано с реставрационными работами.
По данным французских СМИ, возгорание могло быть связано с реставрационными работами.
Следователи проверяют версию о том, что пожар в соборе начался с возгорания на лесах.
Следователи проверяют версию о том, что пожар в соборе начался с возгорания на лесах.
В результате стремительного распространения огня крыша собора была полностью разрушена.
В результате стремительного распространения огня крыша собора была полностью разрушена.
"Шпиль упал дважды... Сначала упала одна его часть, а затем на нее упала другая", - рассказала очевидец с места событий.
"Шпиль упал дважды... Сначала упала одна его часть, а затем на нее упала другая", - рассказала очевидец с места событий.
Позже огонь перекинулся на несущие конструкции здания и появился в левой башне собора.
Позже огонь перекинулся на несущие конструкции здания и появился в левой башне собора.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери был центром жизни всех французов, историей Франции, которая сгорела.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери был центром жизни всех французов, историей Франции, которая сгорела.
Макрон заверил, что собор Парижской Богоматери восстановят после пожара.
Макрон заверил, что собор Парижской Богоматери восстановят после пожара.
Пожарным удалось спасти фасад и башни, а также некоторую часть интерьера храма.
Пожарным удалось спасти фасад и башни, а также некоторую часть интерьера храма.
В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.
В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.
Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.
Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.
Рано утром во вторник СМИ сообщили, что пожар потушен, однако позднее госсекретарь при МВД Франции заявил, что пожар взят под контроль, но "полностью не потушен".
Рано утром во вторник СМИ сообщили, что пожар потушен, однако позднее госсекретарь при МВД Франции заявил, что пожар взят под контроль, но "полностью не потушен".
Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора займет не меньше десяти лет.
Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора займет не меньше десяти лет.
Часть реликвий, хранившихся в храме, удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, а также Терновый венец.
Часть реликвий, хранившихся в храме, удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, а также Терновый венец.
Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник около 18.50 по местному времени.
По данным французских СМИ, возгорание могло быть связано с реставрационными работами.
Следователи проверяют версию о том, что пожар в соборе начался с возгорания на лесах.
В результате стремительного распространения огня крыша собора была полностью разрушена.
"Шпиль упал дважды... Сначала упала одна его часть, а затем на нее упала другая", - рассказала очевидец с места событий.
Позже огонь перекинулся на несущие конструкции здания и появился в левой башне собора.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери был центром жизни всех французов, историей Франции, которая сгорела.
Макрон заверил, что собор Парижской Богоматери восстановят после пожара.
Пожарным удалось спасти фасад и башни, а также некоторую часть интерьера храма.
В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.
Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.
Рано утром во вторник СМИ сообщили, что пожар потушен, однако позднее госсекретарь при МВД Франции заявил, что пожар взят под контроль, но "полностью не потушен".
Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора займет не меньше десяти лет.
Часть реликвий, хранившихся в храме, удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, а также Терновый венец.