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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Немецкие чиновники прокомментировали ситуацию с восстановлением Нотр-Дама

Вчера, 16:06
406
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото
ДРЕЗДЕН, 15 июл - РИА Новости. Европа не может найти средства для спасения погибающих беженцев в то время, как богатейшие семьи Франции соревнуются в выделении средств на реставрацию Собора Парижской Богоматери, посетовала вице-мэр Дрездена Аннекатрин Клепш.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
26 июня, 17:06
СМИ назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме
Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
"Мы обсуждали произошедшее в соборе Парижской Богоматери. Но, почему же Европа ссылается на нехватку средств, когда речь идет об умирающих беженцах, в то время, как некоторые французские семьи соревнуются, выделяя всё большие суммы денег на восстановление собора", - сказала она, напомнив, что богатейшие семьи Франции выделили порядка 800 миллионов евро для восстановления собора.
Парадоксы истории: самые странные факты о соборе Парижской Богоматери
CC BY 2.0 / Brian Jeffery Beggerly / IMG_4747

Собор Парижской Богоматери ассоциируется у широкой общественности с двумя своими деталями: окном-розеткой и горгульями – изображениями мифических чудищ. К примеру, горгулья фигурировала на афишах знаменитого мюзикла Notre-Dame de Paris, основой для сюжета которого стал роман Виктора Гюго.

Однако время действя и романа, и музыкальной постановки – 1482 год. Дата публикации романа – 1831 год. А сами горгульи появились после реставрации, которая стартовала в 1841 году, то есть значительно позже. Но ассоциативный ряд уже не сломить.

Горгулья на соборе Нотр-Дам-де-Пари
1 из 7

Собор Парижской Богоматери ассоциируется у широкой общественности с двумя своими деталями: окном-розеткой и горгульями – изображениями мифических чудищ. К примеру, горгулья фигурировала на афишах знаменитого мюзикла Notre-Dame de Paris, основой для сюжета которого стал роман Виктора Гюго.

Однако время действя и романа, и музыкальной постановки – 1482 год. Дата публикации романа – 1831 год. А сами горгульи появились после реставрации, которая стартовала в 1841 году, то есть значительно позже. Но ассоциативный ряд уже не сломить.

CC BY 2.0 / Brian Jeffery Beggerly / IMG_4747
CC BY 2.0 / mat's eye / Notre-Dame de Paris

Стены Нотр-Дам украшены многочисленными скульптурами, которые практически полностью пересказывают содержание Библии. Это служило подспорьем для неграмотных прихожан в Средние века.

Барельефы Нотр-Дам-де-Пари
2 из 7

Стены Нотр-Дам украшены многочисленными скульптурами, которые практически полностью пересказывают содержание Библии. Это служило подспорьем для неграмотных прихожан в Средние века.

CC BY 2.0 / mat's eye / Notre-Dame de Paris
CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Notre-Dame

На одном из фасадов собора красуется галерея статуй ветхозаветных царей, с которыми произошла любопытная история. Во время Французской революции собор был переделан в винный склад. Большая часть убранства была продана, и часть статуй купил состоятельный парижанин. Революционным лидерам он заявил, что использует их для строительства фундамента дома, однако сам захоронил статуи с почестями, а поверх "могилы" действительно возвел свой дом. Их обнаружили только в 1977 году.

Статуи на фасаде собора Нотр-Дам-де-Пари
3 из 7

На одном из фасадов собора красуется галерея статуй ветхозаветных царей, с которыми произошла любопытная история. Во время Французской революции собор был переделан в винный склад. Большая часть убранства была продана, и часть статуй купил состоятельный парижанин. Революционным лидерам он заявил, что использует их для строительства фундамента дома, однако сам захоронил статуи с почестями, а поверх "могилы" действительно возвел свой дом. Их обнаружили только в 1977 году.

CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Notre-Dame
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Живописный вид на собор, открывающийся с площади, появился благодаря "разрушителю Парижа" – барону Осману, автору масштабной реконструкции города. По его распоряжению были снесены сотни домов, в том числе и небольшие церкви, которые окружали Нотр-Дам.

Площадь перед собором Нотр-Дам-де-Пари
4 из 7

Живописный вид на собор, открывающийся с площади, появился благодаря "разрушителю Парижа" – барону Осману, автору масштабной реконструкции города. По его распоряжению были снесены сотни домов, в том числе и небольшие церкви, которые окружали Нотр-Дам.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
CC BY 2.0 / Tammy Lo / Notre-Dame Cathedral

Три гигантских окна-розы – визитная карточка собора. Существует легенда, что король Людовик IX пожертвовал личные средства на их создание, а также отложил начало крестового похода, чтобы успеть полюбоваться результатом.

Кстати, в отличие от многих готических храмов, Нотр-Дам не имеет настенных росписей. Вместо них стены украшаются бликами, который отбрасывает солнечный свет, проходящий через витражные окна.

Витражи в соборе Нотр-Дам-де-Пари
5 из 7

Три гигантских окна-розы – визитная карточка собора. Существует легенда, что король Людовик IX пожертвовал личные средства на их создание, а также отложил начало крестового похода, чтобы успеть полюбоваться результатом.

Кстати, в отличие от многих готических храмов, Нотр-Дам не имеет настенных росписей. Вместо них стены украшаются бликами, который отбрасывает солнечный свет, проходящий через витражные окна.

CC BY 2.0 / Tammy Lo / Notre-Dame Cathedral
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / France-000233 - Nave of Notre-Dame

Внутреннее убранство собора имеет и другую уникальную особенность – в нем отсутствуют стены, а свод поддерживается только колоннами и арочными конструкциями. Одна из причин тому – собор задумывался как очень просторный.

В XII веке, когда началось его строительство, планировалось, что храм вместит в себя "все население Парижа", которое составляло в то время около 10 тысяч человек. Кстати, это практически удалось – храм вмещает себя более 9 тысяч.

Интерьер Нотр-Дам-де-Пари
6 из 7

Внутреннее убранство собора имеет и другую уникальную особенность – в нем отсутствуют стены, а свод поддерживается только колоннами и арочными конструкциями. Одна из причин тому – собор задумывался как очень просторный.

В XII веке, когда началось его строительство, планировалось, что храм вместит в себя "все население Парижа", которое составляло в то время около 10 тысяч человек. Кстати, это практически удалось – храм вмещает себя более 9 тысяч.

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / France-000233 - Nave of Notre-Dame
© РИА Новости / Алексей Филиппов

На крыше Нотр-Дам-де-Пари одно время жили очень странные обитатели – пчелы. Их развели специально ради меда, который они собирали с балконов и подоконников парижан. Это было не новаторство, а поддержка популярного в Париже тренда городского пчеловодства. Всего на крыше собора были установлены три улья.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари)
7 из 7

На крыше Нотр-Дам-де-Пари одно время жили очень странные обитатели – пчелы. Их развели специально ради меда, который они собирали с балконов и подоконников парижан. Это было не новаторство, а поддержка популярного в Париже тренда городского пчеловодства. Всего на крыше собора были установлены три улья.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 7

Собор Парижской Богоматери ассоциируется у широкой общественности с двумя своими деталями: окном-розеткой и горгульями – изображениями мифических чудищ. К примеру, горгулья фигурировала на афишах знаменитого мюзикла Notre-Dame de Paris, основой для сюжета которого стал роман Виктора Гюго.

Однако время действя и романа, и музыкальной постановки – 1482 год. Дата публикации романа – 1831 год. А сами горгульи появились после реставрации, которая стартовала в 1841 году, то есть значительно позже. Но ассоциативный ряд уже не сломить.

CC BY 2.0 / Brian Jeffery Beggerly / IMG_4747
2 из 7

Стены Нотр-Дам украшены многочисленными скульптурами, которые практически полностью пересказывают содержание Библии. Это служило подспорьем для неграмотных прихожан в Средние века.

CC BY 2.0 / mat's eye / Notre-Dame de Paris
3 из 7

На одном из фасадов собора красуется галерея статуй ветхозаветных царей, с которыми произошла любопытная история. Во время Французской революции собор был переделан в винный склад. Большая часть убранства была продана, и часть статуй купил состоятельный парижанин. Революционным лидерам он заявил, что использует их для строительства фундамента дома, однако сам захоронил статуи с почестями, а поверх "могилы" действительно возвел свой дом. Их обнаружили только в 1977 году.

CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Notre-Dame
4 из 7

Живописный вид на собор, открывающийся с площади, появился благодаря "разрушителю Парижа" – барону Осману, автору масштабной реконструкции города. По его распоряжению были снесены сотни домов, в том числе и небольшие церкви, которые окружали Нотр-Дам.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
5 из 7

Три гигантских окна-розы – визитная карточка собора. Существует легенда, что король Людовик IX пожертвовал личные средства на их создание, а также отложил начало крестового похода, чтобы успеть полюбоваться результатом.

Кстати, в отличие от многих готических храмов, Нотр-Дам не имеет настенных росписей. Вместо них стены украшаются бликами, который отбрасывает солнечный свет, проходящий через витражные окна.

CC BY 2.0 / Tammy Lo / Notre-Dame Cathedral
6 из 7

Внутреннее убранство собора имеет и другую уникальную особенность – в нем отсутствуют стены, а свод поддерживается только колоннами и арочными конструкциями. Одна из причин тому – собор задумывался как очень просторный.

В XII веке, когда началось его строительство, планировалось, что храм вместит в себя "все население Парижа", которое составляло в то время около 10 тысяч человек. Кстати, это практически удалось – храм вмещает себя более 9 тысяч.

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / France-000233 - Nave of Notre-Dame
7 из 7

На крыше Нотр-Дам-де-Пари одно время жили очень странные обитатели – пчелы. Их развели специально ради меда, который они собирали с балконов и подоконников парижан. Это было не новаторство, а поддержка популярного в Париже тренда городского пчеловодства. Всего на крыше собора были установлены три улья.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Также вице-мэр усомнилась, что Париж нуждается в специалистах из Дрездена для реставрации Собора Парижской Богоматери, поскольку у них есть все средства для того, чтобы сделать это самостоятельно.
"Конкретных планов нет. Филармонический оркестр Дрездена организовывал благотворительный концерт, вырученные деньги от которого были направлены на помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери. Однако, я думаю, Франция не нуждается в экспертах из Дрездена, как и, в целом, из Германии... Думаю, Париж достаточно хорошо обеспечен, чтобы справиться с реставрацией", - заявила она в ответ на вопрос о планах направить специалистов из Дрездена для помощи в реставрации Нотр-Дама.
Кроме того, управляющий директор Департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн выразил мнение, что самостоятельная реставрация Нотр-Дама является предметом национальной гордости для Франции.
Нотр-Дам в огне. Как боролись с пожаром в соборе Парижской Богоматери
© AFP 2019 / Francois Guillot

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник около 18.50 по местному времени.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, Франция. 15 апреля 2019
1 из 14

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник около 18.50 по местному времени.

© AFP 2019 / Francois Guillot
© РИА Новости / Виктория Иванова

По данным французских СМИ, возгорание могло быть связано с реставрационными работами.

Пожар в соборе Парижской Богоматери
2 из 14

По данным французских СМИ, возгорание могло быть связано с реставрационными работами.

© РИА Новости / Виктория Иванова
© AP Photo

Следователи проверяют версию о том, что пожар в соборе начался с возгорания на лесах.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, Франция. 15 апреля 2019
3 из 14

Следователи проверяют версию о том, что пожар в соборе начался с возгорания на лесах.

© AP Photo
© AFP 2019 / Francois Guillot

В результате стремительного распространения огня крыша собора была полностью разрушена.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, Франция. 15 апреля 2019
4 из 14

В результате стремительного распространения огня крыша собора была полностью разрушена.

© AFP 2019 / Francois Guillot
© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt

"Шпиль упал дважды... Сначала упала одна его часть, а затем на нее упала другая", - рассказала очевидец с места событий.

Пожар в соборе Нотр-Дам де Пари в Париже, Франция. 15 апреля 2019
5 из 14

"Шпиль упал дважды... Сначала упала одна его часть, а затем на нее упала другая", - рассказала очевидец с места событий.

© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Позже огонь перекинулся на несущие конструкции здания и появился в левой башне собора.

Пожарные тушат пожар в соборе Парижской Богоматери
6 из 14

Позже огонь перекинулся на несущие конструкции здания и появился в левой башне собора.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Benoit Tessier

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери был центром жизни всех французов, историей Франции, которая сгорела.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, Франция. 15 апреля 2019
7 из 14

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери был центром жизни всех французов, историей Франции, которая сгорела.

© REUTERS / Benoit Tessier
© AFP 2019 / Francois Guillot

Макрон заверил, что собор Парижской Богоматери восстановят после пожара.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, Франция. 15 апреля 2019
8 из 14

Макрон заверил, что собор Парижской Богоматери восстановят после пожара.

© AFP 2019 / Francois Guillot
© AFP 2019 / Francois Guillot

Пожарным удалось спасти фасад и башни, а также некоторую часть интерьера храма.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, Франция. 15 апреля 2019
9 из 14

Пожарным удалось спасти фасад и башни, а также некоторую часть интерьера храма.

© AFP 2019 / Francois Guillot
© REUTERS / Philippe Wojazer

В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.

Пожар в соборе Парижской Богоматери
10 из 14

В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.

Пожар в соборе Парижской Богоматери
11 из 14

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Рано утром во вторник СМИ сообщили, что пожар потушен, однако позднее госсекретарь при МВД Франции заявил, что пожар взят под контроль, но "полностью не потушен".

Пожарные тушат пожар в соборе Парижской Богоматери
12 из 14

Рано утром во вторник СМИ сообщили, что пожар потушен, однако позднее госсекретарь при МВД Франции заявил, что пожар взят под контроль, но "полностью не потушен".

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Benoit Tessier

Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора займет не меньше десяти лет.

Пожар в соборе Парижской Богоматери
13 из 14

Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора займет не меньше десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
© AFP 2019 / Philippe Wojazer/ Pool

Часть реликвий, хранившихся в храме, удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, а также Терновый венец.

Пожар в соборе Парижской Богоматери
14 из 14

Часть реликвий, хранившихся в храме, удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, а также Терновый венец.

© AFP 2019 / Philippe Wojazer/ Pool
1 из 14

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник около 18.50 по местному времени.

© AFP 2019 / Francois Guillot
2 из 14

По данным французских СМИ, возгорание могло быть связано с реставрационными работами.

© РИА Новости / Виктория Иванова
3 из 14

Следователи проверяют версию о том, что пожар в соборе начался с возгорания на лесах.

© AP Photo
4 из 14

В результате стремительного распространения огня крыша собора была полностью разрушена.

© AFP 2019 / Francois Guillot
5 из 14

"Шпиль упал дважды... Сначала упала одна его часть, а затем на нее упала другая", - рассказала очевидец с места событий.

© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
6 из 14

Позже огонь перекинулся на несущие конструкции здания и появился в левой башне собора.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
7 из 14

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери был центром жизни всех французов, историей Франции, которая сгорела.

© REUTERS / Benoit Tessier
8 из 14

Макрон заверил, что собор Парижской Богоматери восстановят после пожара.

© AFP 2019 / Francois Guillot
9 из 14

Пожарным удалось спасти фасад и башни, а также некоторую часть интерьера храма.

© AFP 2019 / Francois Guillot
10 из 14

В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.

© REUTERS / Philippe Wojazer
11 из 14

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
12 из 14

Рано утром во вторник СМИ сообщили, что пожар потушен, однако позднее госсекретарь при МВД Франции заявил, что пожар взят под контроль, но "полностью не потушен".

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
13 из 14

Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора займет не меньше десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
14 из 14

Часть реликвий, хранившихся в храме, удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, а также Терновый венец.

© AFP 2019 / Philippe Wojazer/ Pool
"Смею предположить, что восстановление Нотр-Дама – это вопрос национальной гордости, и французы приложат все усилия, что сделать это самостоятельно. Но, конечно, мы готовы, в случае необходимости, сделать все, что в наших силах, никаких проблем", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли власти Дрездена помочь или поделиться опытом восстановления Фрауэнкирхе (церкви Богородицы) с французскими коллегами.
Фрауэнкирхе (церковь Богородицы) – одна из самых известных церквей в Германии, визитная карточка Дрездена, возведена в стиле барокко в середине 18 века в историческом центре города. В ходе Второй мировой войны полностью разрушена во время бомбардировок Дрездена англо-американскими союзниками. С 1989 года в Германии начался сбор средств для восстановления Фрауэнкирхе. Работы затянулись на годы, они шли при строгом соблюдении исторических планов и других свидетельств, которые помогли создать первоначальный облик церкви, в частности, в кладке были использованы оригинальные каменные плиты, обгоревшие в ходе пожара в Дрездене в ходе бомбардировок, которые выделяются сегодня на белом фоне фасада. Фрауэнкирхе была торжественно открыта в 2005 году.
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Пожар в соборе Парижской БогоматериНовости - Религия и мировоззрениеДрезденПариж
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