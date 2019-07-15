Немецкие чиновники прокомментировали ситуацию с восстановлением Нотр-Дама

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

ДРЕЗДЕН, 15 июл - РИА Новости. Европа не может найти средства для спасения погибающих беженцев в то время, как богатейшие семьи Франции соревнуются в выделении средств на реставрацию Собора Парижской Богоматери, посетовала вице-мэр Дрездена Аннекатрин Клепш.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

"Мы обсуждали произошедшее в соборе Парижской Богоматери. Но, почему же Европа ссылается на нехватку средств, когда речь идет об умирающих беженцах, в то время, как некоторые французские семьи соревнуются, выделяя всё большие суммы денег на восстановление собора", - сказала она, напомнив, что богатейшие семьи Франции выделили порядка 800 миллионов евро для восстановления собора.

Также вице-мэр усомнилась, что Париж нуждается в специалистах из Дрездена для реставрации Собора Парижской Богоматери, поскольку у них есть все средства для того, чтобы сделать это самостоятельно.

"Конкретных планов нет. Филармонический оркестр Дрездена организовывал благотворительный концерт, вырученные деньги от которого были направлены на помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери. Однако, я думаю, Франция не нуждается в экспертах из Дрездена, как и, в целом, из Германии... Думаю, Париж достаточно хорошо обеспечен, чтобы справиться с реставрацией", - заявила она в ответ на вопрос о планах направить специалистов из Дрездена для помощи в реставрации Нотр-Дама.

Кроме того, управляющий директор Департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн выразил мнение, что самостоятельная реставрация Нотр-Дама является предметом национальной гордости для Франции.

"Смею предположить, что восстановление Нотр-Дама – это вопрос национальной гордости, и французы приложат все усилия, что сделать это самостоятельно. Но, конечно, мы готовы, в случае необходимости, сделать все, что в наших силах, никаких проблем", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли власти Дрездена помочь или поделиться опытом восстановления Фрауэнкирхе (церкви Богородицы) с французскими коллегами.