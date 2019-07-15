Москалькова присутствует на заседании суда по Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский в Верховном суде Украины. 20 марта 2019. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский в Верховном суде Украины. 20 марта 2019

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова присутствует на заседании Подольского суда по Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил в понедельник его адвокат Андрей Доманский.

"Татьяна Николаевна уже в суде", - сообщил РИА Новости Доманский. Заседание пока не началось.

Москалькова прибыла в Киев в день заседания суда по делу Вышинского. Она на переговорах со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой вновь обсудила судьбу Вышинского. После их встречи Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.