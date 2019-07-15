Россия предложила Саудовской Аравии новый проект АЭС

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" предлагает Саудовской Аравии новый российский проект АЭС средней мощности на базе реакторной установки ВВЭР-600, следует из итогового протокола заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Одним из направлений сотрудничества Росатома и саудовского Научного центра атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы (K. A. CARE) в протоколе названы ядерные реакторы малой и средней мощности, "в том числе предварительное технико-экономическое обоснование реализации проекта АЭС на базе реактора ВВЭР-600".

Тем самым впервые открыто сообщается о планах Росатома по продвижению за рубежом проекта АЭС средней мощности с реакторной установкой ВВЭР-600 установленной электрической мощности 600 МВт.

До этого сообщалось, что специалистами российской атомной отрасли разработан обликовый проект наземной АЭС малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200М разработки предприятия Росатома "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород), которая может стать одним из экспортных продуктов госкорпорации.

По критериям МАГАТЭ, к реакторам малой мощности относятся установки мощностью менее 300 МВт, а к реакторам средней - менее 700 МВт. Установленная электрическая мощность стандартного современного блока АЭС составляет порядка 1000 МВт. Потребность в атомных энергоблоках средней мощности существует в регионах со слабо развитой сетевой инфраструктурой, в удаленных районах, куда доставка топлива извне затруднена.

С октября 2017 года Росатом участвует в конкурентном диалоге по сооружению первой АЭС большой мощности в Саудовской Аравии. Как сообщалось, российское предложение для Саудовской Аравии включает АЭС поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в июле 2018 года сообщал, что Росатом видит большой потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией не только в области АЭС большой мощности, но и энергетических реакторных установок средней и малой мощности.

Что такое проект ВВЭР-600

Проект реакторной установки малой мощности на базе водо-водяного (в котором вода является и теплоносителем, и замедлителем нейтронов) энергетического реактора ВВЭР-600 (индекс проекта В-498) установленной электрической мощностью 600 МВт разработан предприятием Росатома ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область).

Одним из основных достоинств проекта ВВЭР-600 является применение оборудования и конструкторско-технологических решений, использованных в проектах отечественных реакторных установок ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Основные конструкторские и проектные решения по установке ВВЭР-600, применены на действующих энергоблоках российских Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2.

Проект ВВЭР-600 соответствует современным требованиям безопасности, а также обеспечивает сокращение капитальных и эксплуатационных затрат за счет снижения металлоемкости реакторной установки и уменьшения количества обеспечивающих систем.