Москалькова не обсуждала с Денисовой возможность посещения моряков

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что в ходе встречи с с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой не обсуждали возможность посещения украинцев во время визита Денисовой в Москву во вторник.

"Нет, так вопрос не ставился", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность посещения Денисовой во время визита в Москву задержанных украинцев.

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Она отметила, что во вторник во время встречи с Денисовой в Москве будет проведена работа со списками на освобождение задержанных украинцев и россиян, а также будут обсуждаться другие вопросы.

Москалькова на переговорах с Денисовой в понедельник вновь обсудила судьбу Вышинского. После их встречи Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.