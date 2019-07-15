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РИА Новости
Культура

Джейме Ланнистер из "Игры престолов" заступился за сценаристов

Вчера, 16:17
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктёр Николай Костер-Вальдау
Актёр Николай Костер-Вальдау
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в "Игре престолов", заступился за сценаристов Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса на встрече с фанатами сериала в Нэшвилле (штат Теннесси, США), сообщает Independent.
"Глупо воображать, что создатели сериала не болеют за него больше других, не увлечены им и не выкладываются по полной, и такая же глупость считать, что они все эти десять лет не думали о концовке", - сказал актер.
Он порадовался, что проект так волнует зрителей, и они расстраиваются, если что-то идет не так: "Это просто фантастика, я обожаю шоу, и мне нравится, что есть онлайн-петиция с требованием его переписать".
Петиция собрала уже более миллиона подписей.
Кадр из сериала Игра престолов
8 июля, 21:06
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
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КультураКино и сериалыНовости культурыИгра престолов (сериал)
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