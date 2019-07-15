Джейме Ланнистер из "Игры престолов" заступился за сценаристов

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в "Игре престолов", заступился за сценаристов Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса на встрече с фанатами сериала в Нэшвилле (штат Теннесси, США), сообщает Independent.
"Глупо воображать, что создатели сериала не болеют за него больше других, не увлечены им и не выкладываются по полной, и такая же глупость считать, что они все эти десять лет не думали о концовке", - сказал актер.
Он порадовался, что проект так волнует зрителей, и они расстраиваются, если что-то идет не так: "Это просто фантастика, я обожаю шоу, и мне нравится, что есть онлайн-петиция с требованием его переписать".
Петиция собрала уже более миллиона подписей.