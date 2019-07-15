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РИА Новости

Ветеран группы сообщил об увольнении командира "Альфы"

Вчера, 16:00
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© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"Бойцы группы "Альфа"
Бойцы группы Альфа
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
По словам собеседника РИА Новости, тему их задержания пытаются "приподнимать по общим законам хайпа".

"Весной у Валерия Владимировича Канакина заканчивался контракт на службу, и было принято решение, что после окончания контракта он уходит в запас", — сообщил собеседник агентства.

Филатов также рассказал, что после отставки Канакина избрали президентом международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
Взятка
16 мая, 11:37
Полковнику ФСБ предъявили обвинение во взятке на 850 тысяч долларов

Арест сотрудников ФСБ

Пятого июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, а еще двоих — под домашний арест. Их подозревают в разбое и хищении 140 миллионов (по словам другого источника, 170 миллионов) рублей.
По информации СМИ, трое задержанных служили в спецподразделении "Альфа", один — в группе спецназначения "Вымпел", еще двое — в управлении "К" (банковский отдел).
Как сообщала, в свою очередь, газета "Ведомости", речь идет о нападении на предпринимателя, который 10 июня принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит.
Сотрудники ФСБ, действовавшие, как предполагается, по наводке банковского служащего, инсценировали обыск и отобрали деньги, сославшись на то, что это "черный нал". Затем, по сведениям источников газеты, они поделили их между собой и сотрудником кредитной организации.
Обвиняемым грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Задержание участников ячейки террористической группировки Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России) в Ростовской области
6 июля, 00:57
Офицеров ФСБ арестовали по делу о разбое
1075920263276
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Алексей ФилатовГруппа антитеррора "Альфа"ФСБ РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Если честно, такое даже в голове не укладывается! Эти люди, одним своим поступком нанесли просто колоссальный ущерб тем достижениям, которое было достигнуто этим прославленным спец. подразделением!!! Видимо пора произвести реформы и пересмотреть отбор в эти структуры! А то читаешь, новости один внук генерала КГБ, другой сын полковника КГБ, а с рабоче-крестьянских семей уже не набирают себе в эти структуры???
15 июля, 16:40
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
9453115
Мы так и поверили!
15 июля, 17:21
jjuws-w
3051126
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