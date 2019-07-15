Ветеран группы сообщил об увольнении командира "Альфы"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.

По словам собеседника РИА Новости, тему их задержания пытаются "приподнимать по общим законам хайпа".

"Весной у Валерия Владимировича Канакина заканчивался контракт на службу, и было принято решение, что после окончания контракта он уходит в запас", — сообщил собеседник агентства.

Филатов также рассказал, что после отставки Канакина избрали президентом международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

Арест сотрудников ФСБ

Пятого июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, а еще двоих — под домашний арест. Их подозревают в разбое и хищении 140 миллионов (по словам другого источника, 170 миллионов) рублей.

По информации СМИ, трое задержанных служили в спецподразделении "Альфа", один — в группе спецназначения "Вымпел", еще двое — в управлении "К" (банковский отдел).

Как сообщала, в свою очередь, газета "Ведомости" , речь идет о нападении на предпринимателя, который 10 июня принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит.

Сотрудники ФСБ, действовавшие, как предполагается, по наводке банковского служащего, инсценировали обыск и отобрали деньги, сославшись на то, что это "черный нал". Затем, по сведениям источников газеты, они поделили их между собой и сотрудником кредитной организации.