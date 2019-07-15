В Коми полностью потушили пожар на шахте "Северстали"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар на углеобогатительной фабрике на шахте "Воркутинская" в Коми полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГУМЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на 300 квадратных метрах на четвертом этаже и кровле здания углеобогатительной фабрики и эвакуации горняков из шахты, где находились 244 человека. По предварительной информации, причиной пожара стали сварочные работы.

"В 15.10 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.