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РИА Новости

В Коми полностью потушили пожар на шахте "Северстали"

Вчера, 15:57
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар на углеобогатительной фабрике на шахте "Воркутинская" в Коми полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГУМЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на 300 квадратных метрах на четвертом этаже и кровле здания углеобогатительной фабрики и эвакуации горняков из шахты, где находились 244 человека. По предварительной информации, причиной пожара стали сварочные работы.
"В 15.10 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Шахта "Воркутинская" входит в структуру "Северстали". Работает с 1973 года, мощность – 1,55 миллиона тонн товарного угля в год.
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