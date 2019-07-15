Москалькова: разговор Путина и Зеленского повлиял на дело Вышинского

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского изменил вектор отношений двух стран, это дает импульс для справедливого и законного решения по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня изменился и вектор отношений, состоялся разговор по телефону президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Владимира Александровича Зеленского, президента Украины. И это создает определенный фон и дает импульс для того, чтобы развернуть ситуацию в русло справедливости, законности и нравственности. Мне кажется, что есть все шансы надеяться на справедливость", - сказала Москалькова журналистам.

Она прибыла в Киев в день заседания суда по делу Вышинского, заседание суда перенесли на 15.00 19 июля.

Переговоры Москальковой и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой прошли за несколько часов до заседания суда, через четыре дня после телефонного разговора президентов двух стран, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.

На переговорах с Денисовой омбудсмен РФ вновь обсудила судьбу Вышинского. После их встречи Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.